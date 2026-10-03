什么？你说这是王嘉尔亲自打造的暗黑古堡？今年万圣节就来海洋公园！亲子派对、暗黑古堡、狂欢演出 一天玩到天黑

一年一度的海洋公园哈啰喂全园祭重磅回归！今年以「诡魅墓会（The Grave Rave）」为主题，带来前所未有的惊悚体验！更破天荒联乘全球知名音乐人 王嘉尔（Jackson Wang）主理及担任创意总监的超人气原创奇幻IP「Under the Castle」强势登场，打造全新沉浸式体验。白天有亲子互动游戏及Trick-or-Treat活动，晚上则有话题惊吓体验、限定演出及全园哗鬼角色出巡接力登场。无论是情侣、闺蜜或家庭出游，来香港玩万圣节，记得先收藏这份海洋公园哈啰喂攻略！ 亲子同乐 玩转万圣嘉年华

谁说万圣节只适合大人？来到「JHC真好城呈献：Bulu Boo Trick-or-Treat 派对」，大小朋友不仅能与南瓜哥哥姐姐玩游戏赢糖果，更能挑战「Bulu Boo 滚球 GO」斗快将球滚到终点！威威与好友亦换上鬼马万圣盛装，随时准备好与大家合照打卡，非常适合一家大小来感受满满的节日仪式感！ 现场更可入手多款万圣节限定精品！挂上萌翻天的大熊猫家姐「加加」南瓜造型和细佬「得得」骷髅斗造型的肩膀玩偶，一路「膀」着你玩得尽兴！别忘了挑战游戏摊位，南瓜黑猫、巫师猫头鹰等萌爆毛绒公仔，快来把它们全部赢回家吧！

畅玩之余，当然少不了哈啰喂限定主题美食！赶紧吃饱压压惊、补足能量，继续大玩特玩！

必玩推介 ① 王嘉尔原创奇幻IP「Under the Castle」 要数今年哈啰喂最震撼体验，「FWD富卫保险呈献：『Under the Castle』惊吓体验」绝对榜上有名！由全球知名音乐人王嘉尔（Jackson Wang）主理及担任创意总监的原创奇幻IP「Under the Castle」首次登陆香港海洋公园，打造出极具氛围感的神秘古堡世界！迷雾、绿光、水晶秘境与镜海迷宫交织出满满氛围感，惊吓指数高达 5 粒星，追求刺激的你绝对不能错过！ 凭「Under the Castle」Plus+「惧」星套票，除了沉浸式惊吓体验外，还可解锁「AI幻相空间」、「镜中镜」及「诡魅空间」三大限定体验。

园内更设有多个「Under the Castle」限定玩法，访客凭公园入场门票便可挑战「暗黑版横冲直撞」、「梦魇版游戏摊位」，赢取「Under the Castle」香港独家精品，期间限定快闪店更带来一系列型格服饰与潮流精品，为造型完美加分！此外，还有一系列主题美食攻陷你的味蕾和手机！

必玩推介 ② 逐一解锁夜间惊吓体验 除「Under the Castle」惊吓体验，海洋公园亦带来三个风格截然不同的万圣主题体验，各有特色，适合喜欢探索不同场景的游客逐个解锁。 1) Voodoo Boo 恶灵游乐场 以为看见的就是真实？戴上3D眼镜后即可进入由「AEON信用卡呈献：Voodoo Boo恶灵游乐场」。恶灵世界内的诡影幻象，很容易让人迷失于幻境中，逃不出来。想要回到现实世界，就要靠自己的意志力！

Voodoo Boo 恶灵游乐场 海滨乐园｜海滨乐园广场

2) 阴阳路之棺材仔 不听老人言，吃亏在眼前！由「Orion啤酒呈献：阴阳路之棺材仔」以香港经典灵异电影《阴阳路之棺材仔》系列为灵感，带领游客走进荒废围村、棺材祭坛等场景，喜欢看港式恐怖片的朋友们，快来重温当年的「惊」典鬼片系列！

阴阳路之棺材仔 高峰乐园｜寻鲨探秘旁

3) 诡域疯人院 把尘封已久的神秘疯人院重新开放！作为新一批调查员，你将戴上特制的骨传导耳机，将跟随声音线索一步步深入禁区，穿梭病房、诊疗室及隐藏空间，在沉浸式场景与声效引导下揭开埋藏多年的秘密。

诡域疯人院 高峰乐园｜冲天摇摆船旁

必玩推介 ③ 狂欢诡魅节目接力登场 除了四大惊吓体验外，多场限定演出与鬼马街头互动将轮番登场，每个时段、每个角落都有惊喜等着你！极力推荐「携程旅行呈献：OPPA魔界狂欢汇」*、神级Cosplayer云集的全港大型「Cosplay厉鬼派对」、「魅影摇摆秀」的高空绝技，以及「ELEMENTS圆方全力支持：纸扎巨星阴魂汇」等精彩表演接力上映。记得预留时间看完才走，把今年哈啰喂的限定节目一次解锁！

必玩推介 ④ 全园出巡哗鬼加码 尽情打卡！ 今年另一亮点是全新打造的「香港灵异结界」！纸扎公仔、黑白无常、孟婆及中式女鬼等超过120位出巡哗鬼穿梭园区不同角落，随时在转角惊喜现身！

出巡哗鬼激增

活动日期 日间体验： 9月5日至11月1日 日连夜惊吓体验： 10月9至11日、16至19日、23至25日、30至31日及11月1日；上午10:00至下午11:00