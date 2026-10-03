BLINK集体出动！ ROSÉ同款Levi’s穿搭来了 立马GET《The Original Girl》同款造型！

对追星女孩而言，能够Get到偶像同款，感觉就像与偶像更近一步！ Levi´s®携手BLACKPINK成员ROSÉ推出全新《The Original Girl》联乘系列。今次ROSÉ亲自演绎Loose Prep穿搭，将私下最爱的简约风格带入设计之中，从牛仔单品到限定周边都融入个人特色。 ROSÉ表示：「希望整个系列感觉就像直接从我的衣橱拿出来一样。」系列更加入多个专属细节及限定周边，各位BLINK还等什么？快冲呀！

ROSÉ最愛微喇叭牛仔褲登場 一秒穿出同款慵懶高級感

《The Original Girl》系列融入ROSÉ私服的穿搭風格，其中Loose Boot微喇叭牛仔褲更是她私下愛穿的單品之一。今次她更親自示範Loose Prep造型，以Loose Taper寬鬆錐形牛仔褲、Loose Boot微喇叭牛仔褲及系列上衣作混搭，透過層次疊穿及細節點綴展現個人特色。每件聯乘服飾均縫上印有「Levi Strauss with Rosé」手繪字樣的專屬皮牌，並融入代表ROSÉ生日的數字「11」，細節感直接拉滿。