BLINK集体出动！ ROSÉ同款Levi’s穿搭来了 立马GET《The Original Girl》同款造型！

对追星女孩而言，能够Get到偶像同款，感觉就像与偶像更近一步！ Levi´s®携手BLACKPINK成员ROSÉ推出全新《The Original Girl》联乘系列。今次ROSÉ亲自演绎Loose Prep穿搭，将私下最爱的简约风格带入设计之中，从牛仔单品到限定周边都融入个人特色。 ROSÉ表示：「希望整个系列感觉就像直接从我的衣橱拿出来一样。」系列更加入多个专属细节及限定周边，各位BLINK还等什么？快冲呀！
ROSÉ最愛微喇叭牛仔褲登場 一秒穿出同款慵懶高級感
《The Original Girl》系列融入ROSÉ私服的穿搭風格，其中Loose Boot微喇叭牛仔褲更是她私下愛穿的單品之一。今次她更親自示範Loose Prep造型，以Loose Taper寬鬆錐形牛仔褲、Loose Boot微喇叭牛仔褲及系列上衣作混搭，透過層次疊穿及細節點綴展現個人特色。每件聯乘服飾均縫上印有「Levi Strauss with Rosé」手繪字樣的專屬皮牌，並融入代表ROSÉ生日的數字「11」，細節感直接拉滿。
限定襟章、星星锁匙扣 粉丝收藏级周边不能错过
除了联乘服饰，系列亦同步推出多款限定周边。购买牛仔外套可获赠「The Original Girl」襟章或Logo拉链吊饰；购买牛仔裤则可获得绣有「11」及「rosie」字样的牛仔布星星锁匙扣。喜欢个性化设计的粉丝，更可透过Levi's Tailor Shop加入《number one girl》主题热转印图案，打造专属自己的ROSÉ同款造型。
香港粉丝更可独家收藏限定版ROSÉ小卡，只需注册成为Levi's® RED TAB™新会员，或选购任何ROSÉ系列单品，即可随机获赠一张限定小卡，更设有惊喜隐藏版，小卡控绝对不能错过！
Levi's®× ROSÉ《The Original Girl》香港期间限定店
开售日期：10月1日起
地点：铜锣湾礼顿中心 Pop-up Store（全港独家发售点）
所有相片由主办方提供。