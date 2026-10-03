追了这么多年居然还是这么红！荷包真的快受不住了！ GD亲自设计角色「ZO&FRIENDS」两大重磅联乘！

到底为什么追了这么多年，韩流天王G-DRAGON(权志龙)的号召力依然高居不下啦？不止要抢演唱会门票，现在连这么可爱的周边都要抢！由IPX(前身为LINE FRIENDS)与G-DRAGON以爱猫ZOA为核心，共同打造的角色IP——ZO&FRIENDS，推出两大重量级跨界限定联乘系列！包括英国新鲜手制个人护理品牌LUSH，以及韩国顶级专业美发品牌GLAMPALM，简直是要让人的荷包失守！ LUSH × ZO&FRIENDS：首个亚洲限定香氛沐浴体验 LUSH一直提倡创意、独特以及做自己的自由，与主张「即使事情并不完美，甚至令人沮丧，但有朋友陪伴，一切都会变得有趣」的ZO&FRIENDS擦出全新火花，将日常护理变成充满想象力与自我表达的疗愈仪式！这次联乘更是LUSH历史上首个亚洲限定联乘系列，马上看看，这次的必买联乘单品吧：

「云朵猫猫ZOA汽泡弹」：弹跃入水后，会绽放出如云朵般梦幻的粉紫色漩涡，释放温馨绵密的香草与甜美零陵香精萃香气，让浴缸瞬间化身一天辛劳过后的疗愈避风港。 「FLUFFY ZOA护发喷雾」：蕴含柔和熏衣草与佛手柑精油，随时随地抚平毛躁、为发丝添上柔软顺滑触感。 「AKIZAKI沐浴软糖及固体磨砂组合」：以Q弹软糖搭配磨砂，让沐浴时光变成有双重趣味的快乐派对。 人香香的，心情才会好吧！最后喷上融合佛手柑、橙花与罗勒香气的「A&NE雨后微风身体喷雾」，即可开启一趟由可爱角色伴随的香氛之旅！

LUSH × ZO&FRIENDS 产品详情与发售信息 ‧发售日期：2026年10月中旬起陆续登场 ‧销售点：香港及澳门全线LUSH门市、官方网站及App

GLAMPALM × ZO&FRIENDS： 首个IP跨界专业美发神器 在韩国，几乎每个发型师人手一支的顶级美发品牌GLAMPALM，对于爱美又有造型的宝子们绝对是必get单品！而这次绝对是大好机会了，美发品牌GLAMPALM推出全新「ZO&FRIENDS联乘限量系列」，不但造型可爱，同时全线支持100-240V国际电压，更随机附赠极具实用价值的专属周边！这还是品牌首度跨界结合角色IP，实用又吸睛，这个限量联乘含金量还在上升！ 先看专为随行而设的「GP105 Switch随行造型夹｜ZO&FRIENDS联乘限量版」，出门最怕东西一大堆，又重又怕弄坏，而随行造型夹采用只有0.8吋的轻巧夹板设计，随附万用保护套与硅胶配件，随身携带毫无负担，随时随地都可以轻松打造精致发型！

追求更专业精致的造型工具？那就选「GP201T专业造型夹｜ZO&FRIENDS联乘限量版」吧！GP201T作为专业造型夹，能带来更专业细致的造型体验，而且除了造型夹本体外，更附赠印有可爱角色的专属便携收纳包、硅胶防滑隔热垫与硅胶收纳束带，收纳包亦可充当随身化妆包，一物多用，钱钱对不住了，真的很需要这个酷东西！