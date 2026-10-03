秋风初起 也挡不住想吃雪糕的心！ 香港4家雪糕新店 没试过简直错失一个亿

每当来香港旅游，相信每一个人都会去打卡富豪雪糕车吧！但其实除了富豪雪糕车，香港还有不少本地品牌及过江龙雪糕，店内装潢别有用心，味道更是独特又一绝！不但有隐藏在型格洗衣店内的无添加奶酪雪糕、西班牙人气希腊奶酪甜品，到玩味十足的港式创意品牌，想在朋友圈秀一下自己的品味，打卡不一样的香港美味吗？这4家高人气雪糕新店，谁都不要错过好吗！ Chill Hill：洗衣店里吃雪糕？西环新晋天然奶酪据点 到底是要吃雪糕，还是要洗衣服啊？这间落户西环山道的全新奶酪概念店「Chill Hill」真的是玩味十足！将店面选址在一间型格的洗衣店内，让等待洗衣服的漫长时间化为品尝甜品的放空时光。

「Chill Hill」由人气Cafe「廿一由八」主理人兼蓝带厨师Shena Wong亲自打造，主打非一般的「Real Froyo」，即是摒弃依赖水份、乳化剂与打入空气的传统软雪糕机，改以高密度、自家调配的奶酪砖、奶酪采用100%澳洲纯奶酪及法国忌廉制成，酸甜平衡之余，口感亦格外顺滑。更贯彻Clean Label理念，以天然海藻糖取代白糖及高果糖浆，迎合部分消费者对低加工配方的追求，注重健康的小仙女们也可以放心大口大口食！ 除了有多款招牌搭配，还可自由组合Lotus脆饼、玄米脆脆，甚至牛油果、无花果等原形食物，让大家的口味一次满足！

地址：石塘咀山道31-37号A铺

MYKA：地道希腊奶酪雪糕 亚洲首店就在香港！ 香港真的是美食之都，西班牙人气希腊奶酪雪糕品牌「MYKA」的亚洲首店原来就在香港中环惠灵顿街！店面以简约雅致的蓝白色为主调，洋溢着浓浓的地中海风情，在这打卡发朋友圈，一不小心还以为自己置身西班牙。 MYKA设有中央厨房，每日新鲜制作奶酪雪糕与手作配料。基底严选正宗希腊奶酪与山羊奶克菲尔乳酸菌，绝不使用工业粉末混合物，造就了招牌绵密丝滑的绝佳口感。食材方面更是下足功夫，西西里开心果、马达加斯加云呢拿、优质可可与橙花蜂蜜等均可追溯产地来源，更会配合时令季节，每月推出限定当季口味与果香四溢的时令雪葩。

地址：中环惠灵顿街47号铺

甜筒晖 (TEEMTONEfai)：要港式玩味复古的看过来！ 是不是一提起香港，就会想到如电影般的复古港味和气势豪迈的氛围？想打卡有同样故事感的地方？那么这间极具代表性的香港本地雪糕品牌就绝对不可以放过，「甜筒晖 TEEMTONEfai」凭其玩味十足的造型及大胆色彩打响品牌知名度，过往也只会以快闪店形式于各大型商场及活动现身，对于游客而言，真是可遇不可求的存在，但最近，甜筒晖的首间分店已经在上环摩罗上街开张了！ 店内装潢风格与在地街道特色完美结合，设计上花足心思，更推出多款结合中式茶香与川辛香料的独家新口味，如海盐青花椒、大红袍川花椒黑芝麻、荔枝碧螺春等，让人眼界大开，是不可错过的本地之光哦！

地址：上环摩罗上街19号地下

澳洲人气Gelato Messina 第3间分店进驻湾仔月街 来自澳洲的人气意式雪糕专门店Messina，凭借极致幼滑的质感与源源不绝的创新口味，一直是雪糕控心中的顶流选择！如今Messina已在香港开设第3间分店，落户湾仔月街，远离都市繁嚣，打造全新慢活据点！ 团队特别以地中海风情与月街的浪漫氛围为灵感，更推出了3款湾仔限定意式雪糕，包括漫步月街、毗邻一点甜以及圣托里尼微风！甜品爱好者不要等啦，马上去解锁这澳洲浪漫风味吧！ 地址：湾仔月街11号地铺