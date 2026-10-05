全球逾50万人次朝圣！香港超猎奇新展──《呕心食物博物馆》登陆启德 视觉、嗅觉和味觉的三重暴击

曾风靡洛杉矶、柏林、波尔多、台北等城市，吸引全球超过50万人次朝圣的《呕心食物博物馆》首次来到香港，这次不是普通「看展」那么简单，瑞典创办人携手本地团队打造独家感官盛宴，搜罗来自全球35个国家、超过80款话题食物，分成五大主题展区，从视觉、嗅觉一路挑战到味觉。入场更会拿到一个特制「呕吐袋」，到底有多夸张？胆子大的快来亲自试试！
五大奇想展区亮点
原野盛会
第一站聚焦于世界各地受地理环境及生存需求，而演化出各种原始饮食传统，展现强烈反差！其中一款重点展品是格陵兰腌海雀，传统制作方式会将数百只海雀放入海豹皮内，埋入冻土发酵数月；还有名字听起来很高级的美国西部经典「洛基山脉蚝」，实质是酥炸牛睾丸。
滋补奇餐
「以形补形」或古老偏方在许多文化中被视为强身健体的宝物，但在现代人眼中却往往带来视觉与心理的强烈震撼！其中东南亚养生名物「鸭仔蛋」，即是煮熟并直接食用已孵化成形的鸭胚胎，被当地人视为滋补养颜的在地美味。还有亚马逊神秘偏方「秘鲁青蛙汁」，将原只活青蛙去皮打成汁液，据传具有滋补强身与治疗气喘的效果。
3. 嗅臭工房
本展区集合全球最著名的发酵食品，当中包括鼎鼎大名、被誉为全球最臭的罐头瑞典盐腌鲱鱼、带有强烈阿摩尼亚气味的冰岛发酵鲨鱼肉，以及意大利萨丁尼亚的活蛆芝士。香港站更特别找来本地专业调香师，为特定食物研发拟真气味，大幅提升沉浸式体验！
择膳之席
我们习以为常的日常美食，在其他文化眼中可能是地狱料理。透过对比世界各地的饮食习惯，引导观众反思人类对食物的喜恶，究竟是天生还是后天塑造？例如澳洲国民级抹酱维吉麦，漆黑黏稠、极咸且鲜味浓郁，未必人人接受到。
5. 明日剩宴
展览的结尾将视角拉回未来粮食危机与可持续发展。展品包括蟋蟀、莫帕尼虫等高蛋白质且低碳排的昆虫食材，以及近年备受讨论的实验室培植肉。展区希望打破心理防线，证明这些看似「恶心」的替代食材，极可能是拯救地球的关键！
终极挑战：「最后一口」试食吧
展览最令人期待的莫过于沉浸式「最后一口」试食吧！入场观众可在专业工作人员的指导下，亲口挑战来自世界各地的奇葩食材，除了香脆的蟋蟀零食、极致酸爽的酸菜汁，到终极大魔王瑞典盐腌鲱鱼或冰岛发酵鲨鱼肉，成功完成挑战者将可堪称为「味蕾勇者」！
香港站专属限定周边产品
策展团队特别设计出一系列专属限定周边产品，同步于现场开售！
《呕心食物博物馆》香港站 展览详情
地点：启德AIRSIDE 3楼GATE33艺文馆
日期：即日起至11月26日
开放时间︰中午12时至晚上8时（星期一至四）；上午11时至晚上9时（星期五至日及公众假期）
购票平台：Klook／猫眼Maoyan／UUTIX
所有相片由主办方提供。