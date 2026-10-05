来香港别只顾着逛商场！ 走进百年大坑 解锁港岛小众文艺路线

准备十一黄金周来香港玩的朋友，除了逛市中心，不妨把脚步放慢一点，去看看藏在铜锣湾旁边的大坑。这里远离都市的繁忙节奏，保留着老村屋、街坊小店、庙宇，以及延续逾百年的舞火龙文化，很适合慢慢散步、拍照，感受香港另一种生活气息。香港艺术发展局主办的「城中艺游：重游大坑」再次登场，延续2023年首条艺游路线，一系列大坑文化工作坊及导赏团将于10月一连四个周末举行，重新认识大坑的街巷风景和历史故事，带来多元化的艺术体验！

第一站 街头寻找全新编织艺术装置

传统手艺不再只是博物馆里的展品，而是走入大坑街头，编织艺术家萧俞从客家传统文化取材，创作出全新编织作品《形彩编编》，以另类风筝造型及现代线条，重新演绎客家花带中的经典祝福图案「榄仔」（橄榄形、菱形图案）。将昔日传统的花带祝福延伸至当下，连系大坑的历史记忆与小区想象，让大家从另一角度认识这个老小区。 第二站 把「大坑味道」带回家

大坑滋味手工香工作坊

「大坑滋味手工香工作坊」把日常风味的在地素材变成创作材料，由艺术家郑志坚带领参加者利用区内茶餐厅的奶茶茶渣及精品咖啡店的咖啡渣制作天然手工香，把大坑的日常风味封存进一炷香里，化为独一无二的伴手礼！此外，郑志坚于「大坑小城」期间创作的艺术作品《停留一炷香》现时仍在大坑小区内展出，延续艺术与小区的连结。 第三站 亲手做迷你「大坑火龙」

活动设有「大坑迷你小火龙扎作工作坊」，由艺术家姚铭珊把传统扎作工法与当代工艺素材结合，让参加者亲手制作一条迷你小火龙。另一个「大坑神兽纸塑工作坊」则由纸糊艺术雕塑创作单位Hira Hira带领参加者亲手捏一只由大坑故事所启发的神兽，包括硫香夜火龙、舞吧舞吧麒麟和万金笑笑虎三款主题，探索大坑的传奇故事！ 第四站 跟着香港人细看小区日常

想再深入一点，可以参加「大坑小区及文化遗产导赏团」，由资深广播员叶泳诗带路，穿梭莲花宫、老村屋、特色小店及食肆，由百年小区变迁讲到火龙传统、多元族群以及街坊生活。 第五站 不跟团的城市漫游

自助游福袋