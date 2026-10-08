飲即溶咖啡 患老年黃斑病變風險比其他咖啡高7倍?? 眼科醫生建議 定期自檢 免問題惡化影響視力

經常飲即溶咖啡？無論你是貪方便、要提神趕工，或是真的愛飲即溶咖啡，你都要小心！有研究結果顯示，常飲即溶咖啡，老年黃斑病變的風險比飲其他咖啡高近七倍。眼科專科醫生葉佩珮醫生建議，無論你有否飲即溶咖啡，年過50都應當定期驗眼，以免因年齡相關或老年黃斑病變出現，令視力受損。 葉佩珮醫生表示：「相關研究以即溶咖啡與無咖啡因咖啡，以及未經特製咖啡 (Ground coffee)（即磨手沖、虹吸、義式等）作對比，結果顯示飲即溶咖啡的群組，患老年黃斑病變的風險會更高，但這並不代表飲即溶咖啡的一定會患老年黃斑病變。在製作即溶咖啡的加工過程，包括高溫、高壓、冷凍乾燥、加糖、奶精、植物油等，會產生丙烯醯胺(Acrylamide)及累積糖化終產物(AGEs)，會增加人體細胞的氧化壓力，以及促使人體慢性發炎，這些都與老年黃斑病變有一定關聯。對於已有家族史、吸煙、長期戶外工作，或眼底已出現黃斑退化徵象的人士，我會建議減少即溶咖啡，並選擇其他咖啡或飲品作替代。不過，更重要的是定期進行眼科檢查，因為早期老年黃斑病變可以完全沒有症狀。」

老年黃斑病變不可逆轉 及早檢查治療減慢惡化風險 黄斑區位於視網膜中央細胞最密集之處，是主宰中央視力最重要部分，如黃斑出現病變會使正前方的視力受阻，你會看不清前方影像，如在看書、看細節、看人臉或駕駛時會有辨識困難。而且看直線及方格會變成彎曲或波浪形狀，於視線中央會出現缺失或黑影。葉醫生指乾性黃斑病變初期可以沒有任何病徵，只因黃斑區退化，玻璃疣積聚，當到中期便開始出現視力模糊，顏色對比度變差或出現淡化。然而長者大多會誤以為是正常退化而沒有檢查，直到後期情況惡化，出現色素上皮層退化，或地圖狀形萎縮致視力中心出現盲點，才考慮約見眼科醫生。在老年黃斑病患者當中，有一成的病人可出現濕性黃斑病變，出現脈絡膜新生血管、發炎、出血、甚至結痂，導致視網膜細胞壞死，有關損害並不可逆轉，故初發現問題應盡快就醫。

高危族宜戒煙防曬控三高 定期自檢更穩妥 葉醫生指出老年黃斑病變最重要的風險因素是年齡；其他因素包括家族史、吸煙、高血壓、膽固醇異常，以及不健康的飲食和生活方式。如家族有人患老年黃斑病變，有很大機會遺傳給下一代。經常於戶外工作，如警察、建築工人、司機、救生員、運動員等，長期在紫外光下曝曬、吸煙、三高患者，都同樣會增加老年黃斑病變風險。建議吸煙人士應盡早戒煙，經常接觸紫外光者則要做好防曬措施，如配戴防紫外光的太陽眼鏡或防曬太陽帽等。此外，亦建議高風險人士到了50歲，應找眼科醫生定期進行專業臨床檢查，可利用光學相干斷層掃描（OCT，俗稱黃斑掃描），以便精準檢測是否患老年黃斑病變。

葉醫生提醒，不少患者在日常使用電腦Excel軟件，發覺出現波浪形或斷裂，在遠看大廈的牆邊直線變成彎曲，求診時才發現原來已經患上老年黃斑病變。葉醫生建議，近年由美國國家眼科研究所 (National Eye Institute) 進行的大型眼疾伸廷研究「老年眼疾研究2」(AREDS 2) 證實，高劑量營養補充劑可減低中期至嚴重乾性老年黃斑病變惡化及轉化為濕性的風險。AREDS2維生素配方包含維他命C、E、鋅、銅、葉黃素及玉米黃質素，可在黃斑色素中發揮抗氧化及光學過濾作用，保護視網膜細胞免受氧化壓力損害，延緩病情惡化。研究顯示，對於患有中期或晚期患者，持續服用AREDS2維生素可顯著降低中央視力喪失風險，甚至在晚期患者中，也能減慢「地圖樣萎縮症」病變（即視網膜細胞萎縮，逐漸損害中心視力）進入黃斑中心區域的速度，延長中央視力功能。對於已有早期老年黃斑病變或高風險一族，葉醫生表示在日常生活中應攝取多方面及足夠的營養，避免只選擇市面上單一成分護眼素，及應注意品質及份量是否正確，服用前應諮詢醫生。單一葉黃素、玉米黃質素或藍莓素是不能取代完整的眼科評估。