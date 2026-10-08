長時間望Mon 護眼同時要防眼周「顯疲態」 4大實證數據全面護眼 永續年輕美目

手機、電腦、平板已成為都市人生活日常，由返工長時間望Mon，到放工煲劇、打機、追星睇片，雙眼幾乎「全年無休」。持續高強度用眼，容易令雙眼出現乾澀、疲勞等不適，連帶眼周肌膚亦容易顯得乾燥、暗沉及欠缺精神。要維持明亮雙眼，除了適時休息，日常補充針對性的眼部營養亦相當重要。

YUTAKANA豐盛生活「潤目明眸極潤美目素」以抗藍光護眼、潤眼抗氧、煥亮眼肌三大方向，全方位照顧眼睛及眼周狀態。配方加入專利 FloraGLO®萬壽菊精華，提供葉黃素及玉米黃素，為眼睛補充重要營養；另加入MaquiBright®馬基莓萃取，品牌所引述臨床研究顯示，持續30日可令淚液分泌增加50%，並有研究數據顯示可令藍光損害減少85%。