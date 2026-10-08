愛護你的眼睛 預防視力受損及失明

每年的10月第二個星期四(今日)，是世界衛生組織聯同國際防盲協會，以及多個國際志願機構定為「世界視覺日」，各機構於當天會舉辦包括講座、視力檢查等一系列不同活動，藉以喚起全球對視覺健康的關注，同時推廣預防眼疾和盡早接受治療的訊息，以預防視力受損或進一步退化。 一系列護眼活動 籲關注視覺健康 今年的世界視覺日，國際防盲協會所定的主題為「#LoveYourEyes」(愛護你的眼睛)，根據協會的資料，幾乎每個人都會遇到眼睛健康問題，然而全球有超過十億人無法獲得所需服務和治療。協會希望透過今年主題，讓大眾承諾愛護自己的眼睛，同時促使各國領導採取解決眼睛健康問題的相應行動。為讓更多人提升眼睛保健的意識，更希望將眼睛保健及篩查帶入學校、職場，甚至制定政策的場所。

香港奧比斯於今年視覺日號召市民捐款，將對雙眼的感謝化為實際行動，透過捐款買走黑暗，支援全球數以百萬計的眼疾患者，讓他們得到治療和重拾光明，可再次看見親友，擁抱光明未來。 護眼小知識 讓眼睛更健康 要保持視力健康，除了要養成健康習慣外，更要配合均衡飲食與定期驗眼。特別都市人習慣使用智能電話等流動通訊設備，更要注意護眼，於使用電子產品或閱讀時不單要維持充足均衡的光線，眼睛與電子屏幕應保持50至70厘米距離，且將屏幕放於略低於視線水平的位置。不宜長時間使用電子屏幕，應遵從20-20-20護眼法則，即每次專注屏幕/書本約20分鐘，便要望20英尺以外的地方，最少維持20秒。同時亦要多看綠色物件，最好是多看植物，有助眼睛的睫狀肌和水晶體能放鬆，減輕眼睛疲勞。如在猛烈太陽下或在交通工具上，便應減少使用電子產品，同時最好是佩戴具備過濾紫外光功能的太陽眼鏡，可減少紫外線對眼睛的捐害，從而減少黃斑病變的機會。

建議大家要定期驗眼，如有小朋友，最好是自3歲起便定期安排他們驗眼，如發現有視力問題可及早求醫接受治療，盡早矯正視力。另外，如你的視力出現模糊不清，亦要盡早驗眼，因應醫生建議，佩戴合適眼鏡或矯視設備。如有遠視、近視、散光或老花，切物亂戴眼鏡，應尋求醫生及專業視光師的幫助，驗配合適度數的眼鏡，以免度數加深。 如眼睛痕癢不適，切勿用手揉眼，以免眼睛感染有害物或細菌，亦不要亂用眼藥水，應按照醫生指示使用眼藥水，並要適當存放眼藥水，以確保眼藥水不會變質，損害眼睛健康。