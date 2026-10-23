三高 真實的見證 100%純天然綠藻精華片 延緩衰老營養食品

杏林保健食品有限公司創辦人石康正先生於香港出生，今年79歲，過往曾面臨現代人常見的亞健康困擾，患有三高、腸胃、便秘、睡眠、關節、皮膚等問題。食用「綠藻後」，恢復了健康，毋須再食藥，食藥且有副作用，通過堅持食用100%純天然綠藻39年，39年沒有生病、39年沒有看過醫生。79歲身體的機能如40多歲，內外年輕、頭腦清晰、關節靈活、健步如飛、沒有老花、身心狀態年輕、活力充沛、中氣十足、皮膚光滑有彈性。他深信自己可以不生病、活力充沛、健康活過120歲，更曾受邀為香港兒童糖尿協會舉辦不生病營養講座。

醫學實驗證明，純天然綠藻含有提升免疫力和抗體igG、穀胱甘肽、超級抗氧化SOD，可令細胞保持年輕，並含有數十種100%純天然礦物質、維他命包括B12、CGF、DNA營養素，能提供全身所需營養，幫助細胞恢復健康。此外，綠藻能幫助排出又黑又臭含有毒素、致病物質的大便，排出毒素身體才會好。杏林保健食品有限公司自家品牌綠醫100%純天然綠藻精華片創立60年，榮獲香港醫護人員至愛健康品牌大獎 。

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