世界三大飲料之一 來自南美阿根廷的大自然產物——犀鳥牌有機瑪黛茶

源自南美洲阿根廷的「犀鳥牌有機瑪黛茶」是以天然和有機為首的保健茶。獲得阿根廷「有機種植認證」及日本農林水產省發出的「有機JAS認證」，絕對是100%安全又安心。
犀鳥牌有機瑪黛茶含有天然抗氧化作用的多酚，能抑制活性氧和自由基的生成，既可調理身體，又能提高免疫能力，促進健康。瑪黛茶還含有對人體非常有益的瑪黛因，可以利尿，促進血液循環，令心臟、血管更健康。此外，犀鳥牌有機瑪黛茶還具有清腸健胃，清宿便，消胃氣胃脹，改善睡眠質素等功效，特別適合關注血糖、血脂、血壓、膽固醇、尿酸、便秘、痘痘、中央肥滿及容易疲倦的人士飲用。
犀鳥牌有機瑪黛茶味道清醇可口，蘊含豐富蛋白質、維生素及礦物質等營養成份，能消除疲勞，舒紓緩壓力，有助集中精神。女士們常飲，更可令皮膚變得更柔滑，亮麗及潔白，時刻保持容光煥發，特別適合工作繁忙，飲食不均衡，多肉少菜的現代人。以袋泡茶包裝，一沖即飲，非常方便。想輕鬆又簡單地保持身體健康，遠離都市病症，犀鳥牌有機瑪黛茶絕對是大眾的必然之選。
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