世界三大飲料之一 來自南美阿根廷的大自然產物——犀鳥牌有機瑪黛茶

源自南美洲阿根廷的「犀鳥牌有機瑪黛茶」是以天然和有機為首的保健茶。獲得阿根廷「有機種植認證」及日本農林水產省發出的「有機JAS認證」，絕對是100%安全又安心。

犀鳥牌有機瑪黛茶含有天然抗氧化作用的多酚，能抑制活性氧和自由基的生成，既可調理身體，又能提高免疫能力，促進健康。瑪黛茶還含有對人體非常有益的瑪黛因，可以利尿，促進血液循環，令心臟、血管更健康。此外，犀鳥牌有機瑪黛茶還具有清腸健胃，清宿便，消胃氣胃脹，改善睡眠質素等功效，特別適合關注血糖、血脂、血壓、膽固醇、尿酸、便秘、痘痘、中央肥滿及容易疲倦的人士飲用。