世界中風關注日2026 全民防「風」嘉年華 評估風險專題分享 齊學「BE-FAST」識別口訣

每年的10月29日，是由世界中風組織設立的世界中風日，期望透過不同活動以喚起各國市民關注中風的嚴重性，並了解關於中風的早期識別，學習相關預防和急救的知識。有數據顯示，現時全球約四分一成年人會於一生中經歷中風，每年約730萬人因中風導致死亡。中風亦是香港排行第四的常見致命原因，每年約3,000名港人的死與中風有關，然而只要改善生活習慣和控制風險因素，近八成中風個案是可以預防。
中風一般是因腦部血管「阻塞」(引致缺血性中風)或「爆裂」(引致出血性中風)等意外事故，引致腦部神經不能吸取足夠的氧氣和養分，部分腦神經細胞因而受損壞死，導致出現各種不同症狀，包括語言不清無法正常表達、嘴歪、眼斜、流口水、吞讌困難、感覺麻木、半身不遂、大小便失禁，甚昏迷或死亡。要預訪中風，大家可謹記「BE-FAST」識別口訣：
B(BALANCE平衡)：突然感覺天旋地轉、搖晃、暈昡及難以保持平衡；
E(EYE眼睛)：視物有重影、糢糊不清，甚至突然出現視力缺損；
F(FACE臉部)：微笑時口角歪斜，表情不對稱，或一邊臉下垂；
A(ARMS手臂)：雙臂前伸平舉時，一邊手臂麻痺無力，難以抬起；
S(SPEECH言語)：說話時口齒不清，無法正常表達心中所想；
T(TIME時間)：當你或身邊有人出現這些症狀，應把握時間，爭分奪秒盡快求醫。
認清高危因子 及早預防減風險
中風於過往普遍被視作老人病，患者的年齡普遍較年長，但近年有統計數據顯示，中風患者的發病年紀亦有下調趨勢。此外，過重、缺乏運動、高血壓、膽固醇過高、肥胖、糖尿病、吸煙、心房顫動、飲食不健康、患睡眠窒息症，亦是常見引致缺血性中風的成因。而高血壓、血管病變、異常、腦血管瘤或腦腫瘤，又或須長期服食抗凝血藥、有凝血問題等，都有機會引致出血性中風。
患者初次出現中風症狀，但又在24小時消失，其後卻沒有異常，可能是俗稱「小中風」的短暫性腦缺血發作，大家切勿掉以輕心，因小中風是日後中風病發的重要指標，有約25%機會於出現小中風90天內再出現缺血性中風，當中以發作後48小時內的風險最高。故當出現小中風後應立即求醫接受全面檢查並留院觀察，於找出病因後再按照醫生指示接受治療及服用藥物，改善生活及飲食習慣以預防真正中風。此外，現年45歲以上男性、55歲以上女性，曾有家族病史(男性親屬55歲前，女性親屬65歲前曾發生心肌梗塞或猝死)；或是高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病、肥胖；或有抽煙、喝酒、咖啡、重鹽、高膽固醇飲食、長期服用避孕藥者，都屬於小中風高危族，應更為注意。
設免費檢查 藝人及專家分享健康貼士
為提高市民對中風的關注，香港中風學會與香港大學中風研究組及香港中風基金，於10月23至25日，一連3天在奧海城2期地下主題中庭舉辦「世界中風關注2026──全民防『風』嘉年華」，設有多項精彩節目，包括免費健康檢查與風險評估、專題講座及互動環節。請來藝人李佳芯(Ali)擔任健康大使、中西醫護專家及香港頂尖運動員參與活動，更有攤位遊戲和表演節目，讓大家輕鬆學會預防中風。