世界中風關注日2026 全民防「風」嘉年華 評估風險專題分享 齊學「BE-FAST」識別口訣

每年的10月29日，是由世界中風組織設立的世界中風日，期望透過不同活動以喚起各國市民關注中風的嚴重性，並了解關於中風的早期識別，學習相關預防和急救的知識。有數據顯示，現時全球約四分一成年人會於一生中經歷中風，每年約730萬人因中風導致死亡。中風亦是香港排行第四的常見致命原因，每年約3,000名港人的死與中風有關，然而只要改善生活習慣和控制風險因素，近八成中風個案是可以預防。

中風一般是因腦部血管「阻塞」(引致缺血性中風)或「爆裂」(引致出血性中風)等意外事故，引致腦部神經不能吸取足夠的氧氣和養分，部分腦神經細胞因而受損壞死，導致出現各種不同症狀，包括語言不清無法正常表達、嘴歪、眼斜、流口水、吞讌困難、感覺麻木、半身不遂、大小便失禁，甚昏迷或死亡。要預訪中風，大家可謹記「BE-FAST」識別口訣：