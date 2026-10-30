走進新疆冬日童話王國 尋訪藍冰、霧凇與天鵝晨霧秘境【冬日限定 解鎖北疆冬日絕美秘境 香港直航 8 天純玩團】

當香港仍然天氣和暖，萬里之外的北疆早已換上銀白冬裝，在漫天白雪覆蓋下，化身成如夢似幻的冰雪童話世界。
新疆不止有遼闊草原和絢麗花海；冬季更有另一種令人驚嘆的迷人景致。有「大西洋最後一滴眼淚」之稱的賽里木湖，由波光粼粼轉成大片晶瑩剔透的藍冰。縱橫交錯的冰裂紋在陽光映照下泛起幽藍光澤，美得令人屏息。而被厚雪覆蓋的怪石峪，遠看猶如一座座童話城堡，獨特的「雪帽」景觀，是冬季限定奇景。昭蘇濕地則被潔白霧凇妝點得銀裝素裹，放眼盡是純白世界；更有機會看見野馬在雪原上奔馳，構成難得一見的壯麗畫面。
天鵝灣的清晨同樣令人難忘。晨光把天空染上一抹柔和粉紅色彩，岸邊樹枝掛滿晶瑩霧凇。疣鼻天鵝悠然游過水面，雙翼掠過霧氣，構成夢幻的冬日風景畫。旅程亦會前往特克斯八卦城，登上太極眼摩天輪，從高空俯瞰這座以八卦布局聞名、沒有紅綠燈的特色城市。再到霍爾果斯口岸，體驗中國與哈薩克接壤的邊境風情；漫步六星街及國際大巴扎，欣賞色彩繽紛的維吾爾族特色小屋和充滿民族色彩的建築。
香港直航烏魯木齊，毋須舟車勞頓轉機換乘，一次過遊覽北疆最具代表性的冬日冰雪之美。
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團號：LXJ813
特別優惠：每團限5位單人旅客免單人房附加費(須入住大床房)
出發日期：11月26日及12月11日(快將成團)、12月20日
團費：$5,998起
查詢及報名熱線：2626 0102(八達旅遊)