走進新疆冬日童話王國 尋訪藍冰、霧凇與天鵝晨霧秘境【冬日限定 解鎖北疆冬日絕美秘境 香港直航 8 天純玩團】

當香港仍然天氣和暖，萬里之外的北疆早已換上銀白冬裝，在漫天白雪覆蓋下，化身成如夢似幻的冰雪童話世界。

新疆不止有遼闊草原和絢麗花海；冬季更有另一種令人驚嘆的迷人景致。有「大西洋最後一滴眼淚」之稱的賽里木湖，由波光粼粼轉成大片晶瑩剔透的藍冰。縱橫交錯的冰裂紋在陽光映照下泛起幽藍光澤，美得令人屏息。而被厚雪覆蓋的怪石峪，遠看猶如一座座童話城堡，獨特的「雪帽」景觀，是冬季限定奇景。昭蘇濕地則被潔白霧凇妝點得銀裝素裹，放眼盡是純白世界；更有機會看見野馬在雪原上奔馳，構成難得一見的壯麗畫面。