避開港式寒冬 漫遊越南中南部山海秘境

初冬將至，香港快要吹起陣陣寒風了，正是遠離陰冷天氣、投奔南國溫暖陽光的最佳時機。味力之旅推出越南中南部<胡志明市 美奈 大叻 芽莊 歸仁>純玩9天(包越南電子簽證)，越南中南部擁有豐富的多樣地貌與四季宜人的氣候，從充滿法式風情的繁華都市、清爽涼快的避暑高山，到湛藍寧靜的海岸線，讓人一次過飽覽城市與原始森林交織的獨特之美。