避開港式寒冬 漫遊越南中南部山海秘境

初冬將至，香港快要吹起陣陣寒風了，正是遠離陰冷天氣、投奔南國溫暖陽光的最佳時機。味力之旅推出越南中南部<胡志明市 美奈 大叻 芽莊 歸仁>純玩9天(包越南電子簽證)，越南中南部擁有豐富的多樣地貌與四季宜人的氣候，從充滿法式風情的繁華都市、清爽涼快的避暑高山，到湛藍寧靜的海岸線，讓人一次過飽覽城市與原始森林交織的獨特之美。
是次旅程由「東方巴黎」胡志明市出發，走訪經典法式建築，隨後登上高山花城大叻，特別安排乘坐1932年法式復古百年窄軌古董火車穿梭山城。行程更深入越南馬爾代夫美奈與隱藏寶石「詩歌之城」歸仁，漫步風峽懸崖步道，打卡奇柯海灘的絕美玻璃海，全程保證不設購物點及自費加遊項目，並特別附送天然礦物泥漿浴體驗與品嘗傳統黑咖啡，盡享純粹無負擔的度假時光。
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出發日期：2027年1月起(逢星期二、六出發)
精選航班：越南航空(VN)直航往返(包每位1件23kg寄艙行李及機上餐食)
團費詳情： 成人$5,999起、小童$5,499起
行程編號：SVB09-010127
查詢及報名熱線：2771 8666 (味力之旅)
WhatsApp專線：6738 7669 / 6570 9300