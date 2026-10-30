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特刊
出版：2026-Oct-30 04:00
更新：2026-Oct-30 04:00

食玩假期推出兩大音樂主題旅程 江門張德蘭「再相見」演唱會純玩2/3天團

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張德蘭「再相見」2026巡迴演唱會(江門站)訂於2026年12月26日(星期六)晚上7時30分假江門新會體育中心舉行，食玩假期為演唱會主辦單位之一，並特別打造多款純玩2/3天團，重本包演唱會門票：價值￥298、￥398、￥598及￥998(VIP合影權益)門票。

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出發日期：25/12/2026 及 26/12/2026

2/3天團選項

1) 行程包香港直巴來回—CHS8671—$1,699+

2) 尊享參加張德蘭演唱會慶功宴CHS8662—$2,399+

3) 享合影權益—CHS6219C/CHS8672—$1,299+

4) 高鐵來回—CRH8673—$2,399+

5) 下午出發—CHS6222—$699+

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亦偉聲動台灣—台北苗栗音樂之旅5天

食玩假期推出「亦偉聲動台灣」台北苗栗音樂之旅 5天團，2027年1月10日出發，安排歌手吳亦偉與團友一同參與多項特色活動，包括：

‧吳亦偉於歌唱晚宴獻唱

‧吳亦偉陪大家打卡中正紀念堂地標，一起大合照

‧與吳亦偉一起採摘新鮮苗栗士多啤梨

‧與吳亦偉一起DIY原住民掛飾，並品嘗原民部落料理

行程深度遊覽野柳地質公園女王頭、金山老街、龍山寺、士林官邸花園、淡水老街及西門町彩虹行人道，餐膳包括故宮宴、台式海鮮餐、火鍋放題、台式小籠包風味餐等。

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團號：TWXX-5D

已成團：10/01/2027

團費：$6,999+ (11/11前報名$5,999+)

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食玩假期

報名熱線：3721 3211

WhatsApp查詢熱線：8402 6762

網上報名：www.eplay.hk

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