哈爾濱9天團·哈爾濱聖誕 隆重呈獻《伊春號》豪華專列 與芬蘭聖誕老人共度聖誕晚宴 東北 雪鄉9天之旅 (CCHXT09UT/CCHXT09VT)

冰雪世界總是讓人充滿無限向往，正是探索中國東北極致風光的最好季節。永安旅遊的哈爾濱九天豪華之旅，帶大家投入冰天雪地的夢幻懷抱，展開一場兼具奢華與趣味的冬季盛宴。

行程特別安排乘搭國內首創觀景式車廂的全新豪華旅遊專列《伊春號》，於車上悠閒欣賞沿途冰雪風光。重頭戲更包括於12月25日在哈爾濱松北香格里拉大酒店舉辦永安專場聖誕自助晚宴，邀請來自芬蘭羅凡尼米的正宗聖誕老人親臨現場派發禮物並合照！同時深入童話雪世界雪鄉觀賞獨特雪蘑菇，參與熱鬧的秧歌巡遊與千人蹦迪晚會，更安排入住豪華舒適的香格里拉與康萊德酒店，同時提供香港境內點到點專車接送服務，凸顯尊貴，全程免除夜宿列車的舟車勞頓。