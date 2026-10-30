哈爾濱9天團·哈爾濱聖誕 隆重呈獻《伊春號》豪華專列 與芬蘭聖誕老人共度聖誕晚宴 東北 雪鄉9天之旅 (CCHXT09UT/CCHXT09VT)

冰雪世界總是讓人充滿無限向往，正是探索中國東北極致風光的最好季節。永安旅遊的哈爾濱九天豪華之旅，帶大家投入冰天雪地的夢幻懷抱，展開一場兼具奢華與趣味的冬季盛宴。
行程特別安排乘搭國內首創觀景式車廂的全新豪華旅遊專列《伊春號》，於車上悠閒欣賞沿途冰雪風光。重頭戲更包括於12月25日在哈爾濱松北香格里拉大酒店舉辦永安專場聖誕自助晚宴，邀請來自芬蘭羅凡尼米的正宗聖誕老人親臨現場派發禮物並合照！同時深入童話雪世界雪鄉觀賞獨特雪蘑菇，參與熱鬧的秧歌巡遊與千人蹦迪晚會，更安排入住豪華舒適的香格里拉與康萊德酒店，同時提供香港境內點到點專車接送服務，凸顯尊貴，全程免除夜宿列車的舟車勞頓。
日本+東北+北海道7天團 東北、仙台、岩手、青森、北海道、函館冬日美景名湯之旅 (AJTSW07N)
白雪覆蓋大地，寒冷之際，正是造訪日本北方名勝與的浸泡於名湯的最佳時機。永安旅遊呈獻日本七天冬日名湯之旅，一次過飽覽日本東北的獨特冬雪風貌。行程亮點豐富，走訪「日本三大合掌村」大內宿，欣賞雪景下的古樸茅屋，並漫步「日本第一美溪」嚴美溪與搭乘遊船賞「日本三大美景」松島。旅程更深入世界文化遺產中尊寺，一睹金碧輝煌的國寶金色堂，以及走進睡魔燈籠之家感受傳統祭典魅力。特別安排前往函館熱帶植物園觀賞野猿泡溫泉的治癒場面，並搭乘纜車登函館山，俯瞰璀璨奪目的「百萬夜景」。
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