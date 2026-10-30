春日限定盛景 跟隨桃花綻放腳步 漫遊林芝花海與聖城拉薩

林芝被譽為「西藏江南」，每逢3、4月，野生桃花進入盛花期。行程走訪索松村、嘎拉桃花村及波密桃花溝等賞花名勝，桃花開滿河谷山坡，襯托背後巍峨雪峰，構成林芝春天最具代表性的景色。旅程同時深入雅魯藏布江大峽谷，欣賞壯闊的峽谷風光，並遠眺有「中國最美雪山」之稱的南迦巴瓦峰。除了桃花與雪山，行程亦走訪藏傳佛教寧瑪派聖湖巴松措，眼前景色由雪山河谷轉為湖泊森林，展現西藏截然不同的一面。此外，更特別安排藏民家訪，品嘗酥油茶及體驗製作糌粑等傳統小吃，近距離感受藏族生活文化。

每年春天，林芝桃花會陸續盛放，為雪域高原帶來一年一度的賞花季節。連綿雪峰與遍野桃林相互襯托，吸引不少旅客慕名前來。新華旅遊推出「國泰航空呈獻．西藏賞花10天純玩團」，由林芝出發，走訪拉薩及日喀則，一次飽覽雪山、桃花、聖湖及古寺等西藏代表性景觀。

來到拉薩，當然要到最具代表性的地標--布達拉宮。除了參觀布達拉宮及大昭寺，行程亦安排登上藥王山觀景台欣賞布達拉宮全景，並漫步八廓街，感受當地濃厚的生活氣息。此外，旅客亦可走進歷代達賴喇嘛的夏宮羅布林卡，從另一角度認識西藏的重要歷史建築。

行程亦前往被譽為「天上聖湖」的羊卓雍措，以及參觀藏傳佛教三大教派共存的白居寺、黃教四大寺院之一的紮什倫布寺及十世班禪靈塔。行程涵蓋雪山、聖湖與歷史古寺第，讓旅客一次飽覽西藏最具代表性的自然與人文景觀。

除了欣賞西藏春日景色，旅程亦安排唐卡或藏香DIY製作體驗，將親手完成的作品帶回家作紀念。住宿方面，LCXA10SP保證入住拉薩聖地天堂洲際大飯店；LCXA10DL則升級兩晚入住國際頂級品牌瑞吉度假酒店。當中LCXA10SP更特別安排醫護人員隨團，旅遊車配備氧氣瓶及每位團友獲提供可攜式氧氣瓶，讓旅客更安心、安全地遊覽西藏各大景點。