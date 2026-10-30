尋夢中的冰雪童話 東北長白山8天純玩深度之旅

近年香港的冬天總是差點意思，微涼的氣候是否已經不能滿足大家？想在漫天雪花與晶瑩剔透的冰雕世界中遊歷，感受更徹底的冬日浪漫？新華旅遊呈獻「東北夢幻雪鄉霧凇奇觀」長白山8天純玩團，帶領大家深入中國最迷人的冰雪腹地，飽覽壯麗的自然奇景與獨特的民俗風情。
行程涵蓋多項重本安排的震撼體驗，帶領旅客登上長白山北坡風景區，乘倒站車一睹神秘壯麗的長白山天池，湛藍的湖水與四周純白的雪嶺相映成趣，展現出大自然的鬼斧神工，感受一場視覺與心靈的震撼交融。更可體驗浪漫的森林霧凇漂流，小艇在漫山遍野掛滿晶瑩霜花的松花江支流上緩緩前行，兩岸如夢似幻的霧凇奇景宛如置身水墨仙境。
旅客更將前往世界級的冬季盛事——第28屆哈爾濱冰雪大世界，並遊覽第39屆太陽島國際雪雕藝術博覽會，打卡音樂公園的網紅微笑大雪人、深入夢幻雪鄉，包乘景區區間車暢遊雪韻大街、夢幻童話郵局及雪鄉文化展覽館，晚上再參與極具氣氛的雪韻大街篝火晚會、花車巡遊及雪鄉露天DISCO。此外，更會安排探訪百花谷朝鮮民俗村，體驗朝鮮族家訪、穿著民族服飾及學習製作泡菜、觀賞冬泳表演、乘馬拉扒犁穿越林海，並由專人協助拍攝精彩的「潑水成冰」。自問是勇敢之人，更可挑戰松花江冰上樂園的300米超長冰滑梯。
在餐飲細節上，新華旅遊同樣一絲不苟，將品嘗帝王蟹鮑魚龍蝦宴及地道俄羅斯西餐，滿足味蕾享受。出發前更貼心送上東北御寒三寶，包括窩心護臉面罩、滑手機專用手套及暖寶包(每人十個)，確保旅途溫暖無憂。全程貫徹純玩理念，不設購物點及自費項目，跟隨新華旅遊的腳步，開啟一場永誌難忘的東北冰雪童話之旅。
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新華旅遊呈獻 「東北夢幻雪鄉霧凇奇觀」長白山風景區8天純玩團
團號：LRHC08SS
出發日期：2026年12月至2027年1月起多個指定日子
（保證成團日子包括 18/12, 19/12, 25/12, 26/12, 27/12, 29/12等）
團費：$10,999起(推廣優惠最高可減$1,600)
查詢及報名熱線：2722 2888 (新華旅遊)
WhatsApp 專線：6397 0681