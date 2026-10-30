尋夢中的冰雪童話 東北長白山8天純玩深度之旅

近年香港的冬天總是差點意思，微涼的氣候是否已經不能滿足大家？想在漫天雪花與晶瑩剔透的冰雕世界中遊歷，感受更徹底的冬日浪漫？新華旅遊呈獻「東北夢幻雪鄉霧凇奇觀」長白山8天純玩團，帶領大家深入中國最迷人的冰雪腹地，飽覽壯麗的自然奇景與獨特的民俗風情。

行程涵蓋多項重本安排的震撼體驗，帶領旅客登上長白山北坡風景區，乘倒站車一睹神秘壯麗的長白山天池，湛藍的湖水與四周純白的雪嶺相映成趣，展現出大自然的鬼斧神工，感受一場視覺與心靈的震撼交融。更可體驗浪漫的森林霧凇漂流，小艇在漫山遍野掛滿晶瑩霜花的松花江支流上緩緩前行，兩岸如夢似幻的霧凇奇景宛如置身水墨仙境。