旅途中的流動音樂藝品 Harman Kardon 讓每趟旅程都充滿聲色氛圍

不論是公路自駕、海邊露營、山間野餐，或是民宿度假，旅行最迷人之處，在於隨時可以營造專屬氛圍。Harman Kardon Luna 2便攜式藍牙揚聲器，以品牌經典優雅美學結合旅遊所需的耐用、便攜與強大聲效，成為現代旅人不可或缺的隨身音樂夥伴。

Luna 2搭載雙路揚聲系統，配備 62×82mm大型低音單元與20mm高音單元，總輸出達40W RMS，配合全新AI Sound Boost技術，能即時分析音訊、優化驅動單元表現，即使在戶外開闊環境，依然保有渾厚低音與通透高音，維持低失真清晰音色。在沙灘夕陽、營地星空下播放歌單，音樂不再受環境限制，輕鬆打造沉浸式旅行聽感。