旅途中的流動音樂藝品 Harman Kardon 讓每趟旅程都充滿聲色氛圍

不論是公路自駕、海邊露營、山間野餐，或是民宿度假，旅行最迷人之處，在於隨時可以營造專屬氛圍。Harman Kardon Luna 2便攜式藍牙揚聲器，以品牌經典優雅美學結合旅遊所需的耐用、便攜與強大聲效，成為現代旅人不可或缺的隨身音樂夥伴。
Luna 2搭載雙路揚聲系統，配備 62×82mm大型低音單元與20mm高音單元，總輸出達40W RMS，配合全新AI Sound Boost技術，能即時分析音訊、優化驅動單元表現，即使在戶外開闊環境，依然保有渾厚低音與通透高音，維持低失真清晰音色。在沙灘夕陽、營地星空下播放歌單，音樂不再受環境限制，輕鬆打造沉浸式旅行聽感。
針對戶外旅遊場景，Luna 2具備IP67防水防塵，不怕沙塵、水花與海邊潮濕環境，應對海灘派對、溪邊休憩等多變戶外狀況更加安心。內建3,300mAh電池，最長可連續播放12小時，由日間郊遊到夜晚營火音樂，單次充電即可滿足整日行程。藍牙5.4搭配Auracast™技術，同行友人可多台裝置同步連接，或兩部Luna 2組成立體聲，讓同行旅伴共享立體音場，適合朋友同行、團體度假。
延續Harman Kardon標誌性圓弧工藝，機身採優質再生織物面料與噴砂鋁面板，外型如同家居藝術品，放在行李箱、露營桌、民宿茶几都十分百搭；全新環繞式律動氛圍燈，隨旋律輕柔變化，為夜晚民宿、Glamping營地增添浪漫儀式感。透過 Harman One App，旅人可自訂EQ、更新韌體、管理多裝置，操作簡單直覺。
從城市短遊到長途度假，Luna 2兼顧美學、音質與戶外可靠性，把高品質音樂體驗帶到世界每一個角落，重新定義旅行中的聲色享受。
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零售價：$1,499
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