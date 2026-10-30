【2027限定直航】馬爾代夫「2+2」夢幻組合 兩晚水上屋+兩晚沙灘別墅 感受細白沙灘與印度洋景致

大灣區航空季節性直航馬爾代夫，涵蓋農曆新年假期、情人節(2027年1月16日至3月27日)！想在假期避開人潮，去馬爾代夫享受陽光與海灘就最好不過。



馬爾代夫精選「2+2」直航套票

Grand Park Kodhipparu｜$14,810起

20分鐘快艇即達，包含每日早餐，額外加送日落巡航、成人SPA及浮潛課程。

Siyam Romance(Sun Siyam Olhuveli)｜ $20,210 起

一價全包方案，全房型配備私人泳池，加送海豚巡航、龍蝦晚餐及夢幻漂浮早餐。

OBLU SELECT Lobigili｜$23,390 起

一價全包方案，純成人限定，免費送海底餐廳用餐體驗。

Constance Moofushi｜$29,420 起

頂級浮潛天堂，包含水上飛機接送；16 歲以下兒童更可享免費吃住優惠。