聖誕限定｜ 廣東旅遊獨家專船 三峽豪華遊輪高鐵純玩6天 紅葉限定美景

遊輪設有陽光甲板、健身室、卡拉OK、酒吧、歌舞廳及棋牌室等設施。

設平安夜歡迎晚宴、聖誕主題晚宴及船長歡迎酒會。

紅葉限定美景，於甲板欣賞巫峽及瞿塘峽(人民幣10元紙幣背面圖案取景地)兩岸層林盡染的紅葉景致。

包門票及景區電瓶車，參觀舉世知名的水利工程，遊覽壇子嶺、185觀景平台及三峽截流紀念園。