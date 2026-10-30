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特刊
出版：2026-Oct-30 04:00
更新：2026-Oct-30 04:00

聖誕限定｜ 廣東旅遊獨家專船 三峽豪華遊輪高鐵純玩6天 紅葉限定美景

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聖誕限定｜ 廣東旅遊獨家專船 三峽豪華遊輪高鐵純玩6天 紅葉限定美景

聖誕限定｜ 廣東旅遊獨家專船 三峽豪華遊輪高鐵純玩6天 紅葉限定美景

想過一個與別不同嘅聖誕？呢個長江三峽豪華遊輪團絕對值得考慮！

廣東旅遊獨家包船出發，高鐵往返香港及深圳，全程純玩無購物，玩得更輕鬆自在！

行程亮點：

  • 遊輪設有陽光甲板、健身室、卡拉OK、酒吧、歌舞廳及棋牌室等設施。

  • 特邀亞洲模仿大賽冠軍張力登船演出，與旅客共度聖誕。

  • 設平安夜歡迎晚宴、聖誕主題晚宴及船長歡迎酒會。

  • 紅葉限定美景，於甲板欣賞巫峽及瞿塘峽(人民幣10元紙幣背面圖案取景地)兩岸層林盡染的紅葉景致。

  • 包門票及景區電瓶車，參觀舉世知名的水利工程，遊覽壇子嶺、185觀景平台及三峽截流紀念園。

  • 船上供應中西式自助餐、特色江湖菜及重慶火鍋宴，盡嘗地道風味。

住宿安排

． Day 1｜宜昌

均瑤酒店或同級(當地準五星)

．️ Day 2-4｜星際領航號江景露台房

(標準間/商務間/行政間)

．️ Day 5｜重慶

星際領航號 長江三峽 廣東旅遊

……………………

雅辰悅居酒店或同級(當地準五星)

獨家專船五星豪華遊輪《星際領航號》180°江景露台房 3省聯遊

長江三峽 紅楓美景 高鐵純玩6天之旅

團號：LHB066/HK

出發日期：12月24日 (僅此一團)

團費：$4,999起

查詢及報名熱線：2117 3333 (廣東旅遊)

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