聖誕限定｜ 廣東旅遊獨家專船 三峽豪華遊輪高鐵純玩6天 紅葉限定美景

想過一個與別不同嘅聖誕？呢個長江三峽豪華遊輪團絕對值得考慮！
廣東旅遊獨家包船出發，高鐵往返香港及深圳，全程純玩無購物，玩得更輕鬆自在！
行程亮點：
遊輪設有陽光甲板、健身室、卡拉OK、酒吧、歌舞廳及棋牌室等設施。
特邀亞洲模仿大賽冠軍張力登船演出，與旅客共度聖誕。
設平安夜歡迎晚宴、聖誕主題晚宴及船長歡迎酒會。
紅葉限定美景，於甲板欣賞巫峽及瞿塘峽(人民幣10元紙幣背面圖案取景地)兩岸層林盡染的紅葉景致。
包門票及景區電瓶車，參觀舉世知名的水利工程，遊覽壇子嶺、185觀景平台及三峽截流紀念園。
船上供應中西式自助餐、特色江湖菜及重慶火鍋宴，盡嘗地道風味。
住宿安排
． Day 1｜宜昌
均瑤酒店或同級(當地準五星)
．️ Day 2-4｜星際領航號江景露台房
(標準間/商務間/行政間)
．️ Day 5｜重慶
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雅辰悅居酒店或同級(當地準五星)
獨家專船五星豪華遊輪《星際領航號》180°江景露台房 3省聯遊
長江三峽 紅楓美景 高鐵純玩6天之旅
團號：LHB066/HK
出發日期：12月24日 (僅此一團)
團費：$4,999起
查詢及報名熱線：2117 3333 (廣東旅遊)