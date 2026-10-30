跨越歐亞交界 提早規劃2027土耳其熱氣球探索之旅

開始籌劃2027年的旅遊大計了嗎？如果想來一趟與別不同的長線旅程，不妨考慮前往土耳其，感受滿天熱氣球與千年文明交織的魅力。美麗華旅遊將帶領旅客跨越歐亞交界，展開一場集歷史文化、自然奇景與浪漫景致於一身的精彩旅程。

行程亮點豐富，重點遊覽被聯合國教科文組織列為世界自然及文化雙重遺產的加柏都斯亞(奇石林)、地下城市遺址及石窟教堂，並可自費乘坐熱氣球，從高空俯瞰著名的精靈煙囪奇岩地貌，欣賞日出時分的壯麗景色。

旅程亦會走訪鄂圖曼帝國早期首都布爾薩、充滿希臘風情的白牆紅瓦小鎮惜林階(小番紅花城)、以及歷史名城伊斯坦堡的藍色清真寺與聖索菲亞大教堂等著名地標。