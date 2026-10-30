齊集8大旅行社！ 年末旅遊大計大放送 獨家限定優惠 加送豐富實用福袋

年末旅遊大計大家準備好了嗎？想在聖誕及新年長假期衝出香港，但到處左右搵料、貨比三家總覺得有點難度？「旅遊嘉年華@上水中心」幫到大家！由即日起，連續兩個周末集結了8大頂尖旅行社，一次過睇勻所有熱門行程選項，更提供大量會場獨家限定優惠。即場報名更會獲贈精美禮品福袋乙份，內含多款實用好物！

8大旅行社分兩階段進駐 滿足多元出遊需求

由恒基陽光物業管理有限公司及上水中心主辦、am730作為媒體合作夥伴的「旅遊嘉年華@上水中心」，將於即日至11月1日及11月5日至11月8日(逢星期四至日)，在上水中心L2中庭盛大舉行。