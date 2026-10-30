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特刊
出版：2026-Oct-30 04:00
更新：2026-Oct-30 04:00

齊集8大旅行社！ 年末旅遊大計大放送 獨家限定優惠 加送豐富實用福袋

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旅遊嘉年華@上水中心

旅遊嘉年華@上水中心

年末旅遊大計大家準備好了嗎？想在聖誕及新年長假期衝出香港，但到處左右搵料、貨比三家總覺得有點難度？「旅遊嘉年華@上水中心」幫到大家！由即日起，連續兩個周末集結了8大頂尖旅行社，一次過睇勻所有熱門行程選項，更提供大量會場獨家限定優惠。即場報名更會獲贈精美禮品福袋乙份，內含多款實用好物！

8大旅行社分兩階段進駐 滿足多元出遊需求

由恒基陽光物業管理有限公司及上水中心主辦、am730作為媒體合作夥伴的「旅遊嘉年華@上水中心」，將於即日至11月1日及11月5日至11月8日(逢星期四至日)，在上水中心L2中庭盛大舉行。

活動特別分為兩個階段，合共匯聚8間著名旅行社現場設攤，方便大家隨時比較、即時報名：

• 即日起至11月1日：永安旅遊、關鍵旅遊、廣東旅遊、新華旅遊、美麗華旅遊、新怡旅遊。

• 11月5日至11月8日：永安旅遊、廣東旅遊、新華旅遊、美麗華旅遊、食玩假期、專業旅運。

即場報名即送實用福袋 內含9大貼心好物

為了讓大家的旅程更為安心舒適，凡於嘉年華現場即場報名參加旅行團滿$500，即可獲贈超值精美福袋乙份(數量有限，送完即止)！福袋內備有總共9款精心挑選好物：

1. 新谷酵素極黑金5日裝

2. 斧標驅風油

3. Nature One Active Pro蛋白奶粉

4. 健盈新黑膏藥活絡貼

5. HEALTHCARE SIGNATURE健康殿堂-口腔益生菌Oral PRO

6. CASTLE殺菌柔潤濕紙巾

7. 威威GX5殺菌消臭洗衣液100ml/植萃除蟎洗衣液100ml

8. 韓保玫瑰花味經月貼

9. Mega Clean香茅驅蚊防蟲噴霧

……………………

活動詳情

•活動名稱：旅遊嘉年華@上水中心

•地點：上水中心L2中庭(上水港鐵站B2出口)

•日期：即日起至11月1日、11月5日至11月8日(星期四至日)

•費用：免費參與

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