告別走馬看花！解鎖南意大利、西西里島與馬爾他 12天深度慢活之旅

打工仔日做夜做，為的是甚麼？不就是為了在忙碌的節奏中透口氣，給自己一個真正充電的機會嗎？近年香港人的旅遊心態轉變極快，不再滿足於「去過就好」的打卡式趕行程，而是追求更有質感、更具故事性的深度體驗。新華旅遊推出的「南意大利、西西里島、馬爾他 12天團」避開了傳統歐洲團的走馬看花，將地中海最具風情的三大秘境完美串連。
尋訪世界遺產與電影情懷 南意絕美小鎮巡禮
整個行程涵蓋了世界遺產與電影情懷的南意絕美小鎮巡禮，帶領大家走訪懸崖峭壁與蔚藍地中海交織、空氣中永遠飄散着清新檸檬香氣的「檸檬之城」阿瑪菲，以及走進被列為世界文化遺產的Trulli奇幻石頂屋、彷彿置身於童話世界的「蘑菇屋小鎮」阿爾貝羅貝洛，更親臨經典電影《教父》中出現的維托里尼酒吧，感受濃厚的西西里島黑手黨傳奇色彩。
舌尖上的地中海 親手做意粉與地道美饌
旅行不單是視覺享受，味蕾同樣重要！行程不單止帶大家品嘗拿坡里pizza、馬爾他牛肉及焗意式鱸魚等經典美食，更特別安排「南意大利粉體驗班」，讓團友跟當地人學習傳統的手工意粉製作手藝，將意國煮食精髓帶回香港與親友分享。
跨越海峽的驚艷 島嶼風情與自然奇觀
在跨越海峽的驚艷之旅中，大家將會乘快船前往卡布里島探索奧古斯都花園及法拉廖尼巨岩，感受藍色寶石般的海岸魅力，隨後從阿格里真托的神殿之谷到錫拉庫薩，再乘高速渡輪跨海前往馬爾他。行程更會探索戈佐島、壯麗的藍洞以及充滿中世紀歷史的「寂靜之城」姆迪納，並安排參觀當地中世紀貴族家居。
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ITALY 南意大利、西西里島、馬爾他12天 (美食+純玩)
旅行團編號：EWIM12SD
限時優惠團費︰$47,499 起/位(原價︰$51,999起/位)
出發日期：2027年1月1日，2月4日，3月11、12日