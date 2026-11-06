告別走馬看花！解鎖南意大利、西西里島與馬爾他 12天深度慢活之旅

打工仔日做夜做，為的是甚麼？不就是為了在忙碌的節奏中透口氣，給自己一個真正充電的機會嗎？近年香港人的旅遊心態轉變極快，不再滿足於「去過就好」的打卡式趕行程，而是追求更有質感、更具故事性的深度體驗。新華旅遊推出的「南意大利、西西里島、馬爾他 12天團」避開了傳統歐洲團的走馬看花，將地中海最具風情的三大秘境完美串連。

尋訪世界遺產與電影情懷 南意絕美小鎮巡禮

整個行程涵蓋了世界遺產與電影情懷的南意絕美小鎮巡禮，帶領大家走訪懸崖峭壁與蔚藍地中海交織、空氣中永遠飄散着清新檸檬香氣的「檸檬之城」阿瑪菲，以及走進被列為世界文化遺產的Trulli奇幻石頂屋、彷彿置身於童話世界的「蘑菇屋小鎮」阿爾貝羅貝洛，更親臨經典電影《教父》中出現的維托里尼酒吧，感受濃厚的西西里島黑手黨傳奇色彩。