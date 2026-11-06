尋找歐亞交界的浪漫足跡！新華旅遊9天土耳其直航超值遊 玩盡世界遺產與五星奢華體驗

厭倦了千篇一律的短途快閃？渴望在有限的假期內，解鎖最具異國情調的世界文化遺產，同時又拒絕舟車勞頓的折騰？新華旅遊推出的「9天土耳其(直航)超值遊」，正是為精打細算又追求生活品質的香港人度身訂造的年度長線心水之選。 直航與內陸機雙管齊下 告別長途拉車之苦 去土耳其旅遊，最怕就是動輒十多小時的轉機，或是動態長達數小時的跨城拉車。此行程選乘土耳其航空直航往返，去程與回程時間充裕，更特別安排由奇石林乘搭內陸航機飛返伊斯坦堡，直接省卻了回程的漫長車程。行程流暢舒適，讓大家在緊湊的觀光節奏中也能保持最佳狀態，真正做到輕鬆玩轉歐亞交界。

盡覽橫跨歐亞的經典世界遺產與奇觀 行程精選了多個震撼眼球的殿堂級景點，在伊斯坦堡可以一睹世上唯一擁有六座拜望塔、內牆舖滿藍色磚塊的藍廟，以及公元537年由查士丁尼大帝興建、充滿拜占庭宏偉風格的聖蘇菲亞大教堂。歷史迷絕對不能錯過希臘神話「木馬屠城記」的舞台——特洛伊古城，以及羅馬時期的商業及宗教重鎮、現保存極完整遺跡的以弗所古城。 此外，大自然鬼斧神工的加柏都斯亞「奇石林景區」與千奇百怪的熔岩風化岩山，以及由地下溫泉水長年累月聚結而成、層層疊疊如白色梯田的棉花堡溫泉景區，都讓人恍如置身於另一個星球，隨手一拍便是滿分打卡照。

豐富地道餐飲與尊貴五星住宿體驗 玩得盡興，口腹之慾同樣不能妥協。行程安排了一系列極具土耳其風味的特色餐飲，包括香氣撲鼻的BBQ串燒、鮮味十足的地道魚，以及肉香濃郁的地道烤羊。 晚上更特別安排前往「洞穴夜總會」，一邊品嘗地道美酒與小食，一邊欣賞正宗的土耳其肚皮舞及民族舞表演，甚至能與各國遊客載歌載舞。住宿方面更是全程升級，保證入住當地5星級酒店，讓大家在古文明的探索之旅後，能夠享受極致舒適的甜美夢鄉。 ………………………

9天土耳其(直航)超值遊 旅行團編號：BTTK09SP 限時優惠團費：$10,499起/位(原價︰$15,499起/位) 保證成團：11月14日 快將成團：12月5、18日；2027年1月13、14、15、17日 ……………………… 新華旅遊 查詢電話：2722 2888 WhatsApp查詢：6397 0681