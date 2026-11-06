尋找冬日詩意！11月15日前報名 最高勁減$180/人 直航遊走懸崖仙境「望仙谷」與徽州古城 感受浪漫聖誕

年末聖誕佳節將至，平日工作忙碌充實的大家，是時候趁着長假期好好慰勞自己！這個聖誕，金途天下特別推出兩大皇牌直航純玩6天團，早鳥報名更可享多重優惠，絕對是今個冬天親子與好友出遊之選！
安徽江西兩省聯遊 仙俠懸崖仙境與徽州古城
行程核心亮點在於日夜雙遊懸崖仙境「望仙谷」，帶領大家走進宛如仙俠小說筆下的詩意樓居地，親身感受懸崖峭壁上的亭台樓閣，一舉包攬日景的雄奇與夜景的璀璨燈火。同時，行程亦深入體驗千年徽派文化與八卦風水古村，深度遊覽中國保存最完好的四大古城之一「徽州古城」、保存最完整的八卦風水古村落「呈坎」以及跨越朝代的潛口民宅。此外，更特別安排走訪宣紙文化園，親眼見證傳承千年的古法宣紙製作工藝，並於茶文化博物館品嘗著名黃山毛峰茶。
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安徽江西兩省聯遊、懸崖仙境【望仙谷】（包日夜遊）、【徽州古城】香港直航純玩6天
旅行團編號：SDAH06P
團費：$1,999起/位(11月15日前報名聖誕出發最高勁減$180)
出發日期：12月23日
恩施三峽大峽谷 兩壩一峽郵輪與空中奇跡
旅客可以輕鬆登上郵輪，親身體驗世界之最「三峽大壩」的壯麗景觀與過閘時神奇的「水漲船高」過程。行程更帶大家走進可與美國科羅拉多大峽谷媲美的恩施大峽谷，感受地縫與絕壁的震撼；同時打卡橫跨峽谷、擁有四個世界第一的矮寨大橋，以及國家5A級屈原故里與中國最大溶洞騰龍洞。旅客亦可前往被譽為「世間男子不二心，天下女兒第一城」的女兒城體驗地道土家族民俗文化。
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體驗水漲船高：乘坐兩壩一峽郵輪、恩施大峽谷、矮寨大橋香港直航 純玩6天團
旅行團編號：SDFY06P
團費：$2,999起/位(11月15日前報名聖誕出發最高勁減$180)
出發日期：12月25日
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金途天下
查詢電話：2138 6166