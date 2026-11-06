尋找冬日詩意！11月15日前報名 最高勁減$180/人 直航遊走懸崖仙境「望仙谷」與徽州古城 感受浪漫聖誕

年末聖誕佳節將至，平日工作忙碌充實的大家，是時候趁着長假期好好慰勞自己！這個聖誕，金途天下特別推出兩大皇牌直航純玩6天團，早鳥報名更可享多重優惠，絕對是今個冬天親子與好友出遊之選！

安徽江西兩省聯遊 仙俠懸崖仙境與徽州古城

行程核心亮點在於日夜雙遊懸崖仙境「望仙谷」，帶領大家走進宛如仙俠小說筆下的詩意樓居地，親身感受懸崖峭壁上的亭台樓閣，一舉包攬日景的雄奇與夜景的璀璨燈火。同時，行程亦深入體驗千年徽派文化與八卦風水古村，深度遊覽中國保存最完好的四大古城之一「徽州古城」、保存最完整的八卦風水古村落「呈坎」以及跨越朝代的潛口民宅。此外，更特別安排走訪宣紙文化園，親眼見證傳承千年的古法宣紙製作工藝，並於茶文化博物館品嘗著名黃山毛峰茶。