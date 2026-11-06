出門旅遊不再手忙腳亂！1O1O全方位旅遊支援 黃金漫遊無間連繫每段旅程

去旅行本該是賞心悅目的事，然而現實中，從餐廳預訂、外語溝通，到行程突變的應對，往往令人費神。1O1O推出的全方位旅遊支援與「黃金漫遊」配套，絕對是大家不可或缺的出行神隊友。

出外旅遊時，最怕遇到語言不通或熱門餐廳訂不到位的情況。1O1O為尊貴客戶貼心呈獻「1O1O私人助理服務」，當你暢遊日本或南韓時，專屬的日語及韓語達人可隨時協助與當地商戶聯絡，輕鬆搞掂餐廳用餐、酒店住宿及交通安排，甚至連極難訂位的「預約困難店」也能代為爭取。萬一在海外遇上航班延誤、遺失物品或行程變動等突發狀況，更可第一時間尋求專人協助與協調。客戶只須透過WhatsApp(+852 52171010)或直接撥打171010，即可隨時隨地享用24/7全天候的生活與禮遇支援。