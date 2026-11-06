邊玩邊追星！食玩假期推旅遊音樂新熱潮

食玩假期看準「追星」與「旅遊」結合的強大吸引力，特別隆重推出多個「旅遊＋音樂」系列旅行團，將名勝美景、地道美食與歌手現場演出完美融合，一次過滿足雙重享受。
作為演唱會主辦單位之一，食玩假期特別配合12月25及26日的出發檔期，打造多款涵蓋香港直巴或高鐵來回的套票。行程包門票，帶領樂迷親臨江門新會體育中心，近距離欣賞經典靚聲。
「亦偉聲動台灣」台北苗栗音樂之旅及「海豚音王子王鄭浚仁唱遊台灣」台北+宜蘭5天團，兩團行程充滿互動與地道特色，吳亦偉將帶領粉絲回到家鄉苗栗手作原住民掛飾及品嘗部落料理；王鄭浚仁則會陪伴大家DIY三星蔥油餅、與梅花鹿互動及打卡落羽松秘境。吳亦偉及王鄭浚仁將會於專屬晚會上獻唱，必定精彩。
農曆新年期間更特別策劃《中年好聲音4》三甲歌手同賀新歲純玩團，邀請尹景順、許雲妮、鄭家聲及雷小雷於大年初三晚在惠陽獻唱迎新春。
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江門張德蘭「再相見」演唱會純玩2/3天團
旅行團編號：CHS8671/ CHS8662/ CHS6219C/CHS8672/ CRH8673/ CHS6222
團費：$699起/位
出發日期：12月25、26日
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吳亦偉聲動台灣及王鄭浚仁唱遊台灣5天
旅行團編號：TWXX-5D/TWRR-5D
團費：$6,999起/位(11月21日前報名$5,999起/位)
出發日期：2027年1月10日
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金曲賀歲3強同聚–尹景順、許雲妮、鄭家聲2/3天純玩之旅
旅行團編號：CHS6228 -2D
團費：$799起/位
出發日期：2027年2月8日
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食玩假期
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