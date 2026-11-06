邊玩邊追星！食玩假期推旅遊音樂新熱潮

作為演唱會主辦單位之一，食玩假期特別配合12月25及26日的出發檔期，打造多款涵蓋香港直巴或高鐵來回的套票。行程包門票，帶領樂迷親臨江門新會體育中心，近距離欣賞經典靚聲。

「亦偉聲動台灣」台北苗栗音樂之旅及「海豚音王子王鄭浚仁唱遊台灣」台北+宜蘭5天團，兩團行程充滿互動與地道特色，吳亦偉將帶領粉絲回到家鄉苗栗手作原住民掛飾及品嘗部落料理；王鄭浚仁則會陪伴大家DIY三星蔥油餅、與梅花鹿互動及打卡落羽松秘境。吳亦偉及王鄭浚仁將會於專屬晚會上獻唱，必定精彩。

農曆新年期間更特別策劃《中年好聲音4》三甲歌手同賀新歲純玩團，邀請尹景順、許雲妮、鄭家聲及雷小雷於大年初三晚在惠陽獻唱迎新春。