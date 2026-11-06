聖誕佳節玩轉長江三峽 廣東旅遊獨家專船6天奢華之旅

聖誕節除了去日韓或在本地倒數，今年不妨來一次耳目一新的浪漫長線假期！如果想避開人潮，又希望兼顧節日氣氛與高質素享受，由廣東旅遊推出的「聖誕晚會&聖誕晚宴/遊三峽賞紅葉6天」絕對是今個冬天的最佳心水之選。
12月24日平安夜起航 模仿冠軍陪大家過聖誕
平安夜出發充滿儀式感，此團最大亮點是安排了「廣東旅遊獨家專船」，保證成團且全程純玩不購物。在12月24日當晚，遊輪更特別舉辦盛大的聖誕晚會與平安夜歡迎晚宴，更重磅邀請到亞洲模仿大賽冠軍張力親臨現場傾情助興，陪大家載歌載舞度過一個難忘的明星級聖誕之夜。
3晚連住五星級遊輪180°江景露台房隨時賞紅葉
玩長線最怕頻繁換酒店舟車勞頓，此行程安排一連3晚入住五星級豪華遊輪「星際領航號」，排水量高達8,359噸，配套設施一應俱全。更貼心保證全線入住豪華「陽台江景露台房」，讓大家安坐房內或走到私人露台上，隨時隨地將長江三峽漫山紅遍、層林盡染的絕美紅葉景致盡收眼底。
暢遊長江三大峽谷與國之重器
行程帶領旅客深度暢遊三省，除了遠眺壯麗的巫峽與瞿塘峽紅葉風光，更會途經冰雪世界的雪玉洞。行程亦包含參觀世界上規模最大的水利發電站——三峽大壩風景區，登上壇子嶺與185觀景點俯瞰大壩全景。此外，行程尾聲更會前往重慶，打卡熱門地標如洪崖洞吊腳樓、李子壩輕軌穿樓觀景台、來福士廣場以及千年古鎮磁器口。
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廣東旅遊獨家專船聖誕晚會&聖誕晚宴/遊三峽賞紅葉6天
旅行團編號：LHB066/HK
團費：$4,999起/位
出發日期：12月24日
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廣東旅遊
查詢電話：2117 3333