聖誕佳節玩轉長江三峽 廣東旅遊獨家專船6天奢華之旅

聖誕節除了去日韓或在本地倒數，今年不妨來一次耳目一新的浪漫長線假期！如果想避開人潮，又希望兼顧節日氣氛與高質素享受，由廣東旅遊推出的「聖誕晚會&聖誕晚宴/遊三峽賞紅葉6天」絕對是今個冬天的最佳心水之選。

12月24日平安夜起航 模仿冠軍陪大家過聖誕

平安夜出發充滿儀式感，此團最大亮點是安排了「廣東旅遊獨家專船」，保證成團且全程純玩不購物。在12月24日當晚，遊輪更特別舉辦盛大的聖誕晚會與平安夜歡迎晚宴，更重磅邀請到亞洲模仿大賽冠軍張力親臨現場傾情助興，陪大家載歌載舞度過一個難忘的明星級聖誕之夜。