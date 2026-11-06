尋找法老王的神秘足跡 味力之旅埃及深度順序純玩9天 解鎖四大古城與紅海奢華體驗

一生人總要去一次埃及，親眼見識人類文明的偉大奇蹟！味力之旅推出的「埃及、開羅、阿斯旺、艾德夫、樂蜀、洪加達深度順序純玩9天」，絕對能完美滿足大家對神祕古文明的所有幻想。

內震撼古文明巡禮 世界奇跡與昂貴門票全包

行程網羅了多個殿堂級世界文化遺產與打卡熱點，包括世界七大奇跡之一的「吉薩金字塔」及「獅身人面像」，更特別安排參觀全新矚目的「大埃及博物館」以及薩卡拉遠古的「梯形金字塔」。此外，行程亦涵蓋阿斯旺水壩、宏偉壯麗的「阿布辛貝神殿」、法老王陵墓「帝皇谷」、哈克米爾女皇大殿及世界最壯觀古代建築群之一的卡納克神廟。