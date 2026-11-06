專業旅運推會場限定激減 全新長江郵輪 日韓滑雪與冬日自由行

於會場報名全新推出的7天或8天「長江七號」超五星旅行團，即減$1,100兼送$100超市禮券，優惠最高可達$1,200。此外，同場亦涵蓋廣東省演唱會團（每兩位報名即送$50超市禮券）、深圳集散的聖誕團（每位減$50）及廣東省聖誕及元旦團（每位減$30）。

高鐵雙城遊方面，備有閩南漳州、泉州4天$1,699起、湘南郴州．長沙5天$1,999起及昆明．貴陽5天$2,999起。專業旅運更推出東京/大阪等5個城市4天$2,199起、首爾快閃4天$2,499起、北海道星野Tomamu 3天$5,799起、仙台藏王樹冰5天$5,899起、二世古$6,199起及Fun Ski滑雪節6天$9,999起等多款套票。東南亞及周邊地區亦有澳門噴射飛航雙人套票$998起及曼谷、布吉、清邁4天套票$1,699起選擇。若想追求更極致的滑雪體驗，主打的「Snow Buddies X Travel Expert 富良野6天滑雪團」$19,980起更可享每位減$1,000及再送$100超市禮券的雙重優惠。