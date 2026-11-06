專業旅運推會場限定激減 全新長江郵輪 日韓滑雪與冬日自由行

專業旅運將於即日起至11月8日參與於上水中心L2中庭舉行的「旅遊嘉年華」，現場隆重推出多項會場獨家折扣及限時禮遇，部分會場優惠更高達$1,200。
旅行團震撼激減 解鎖全新超五星郵輪與冬日聖誕團
於會場報名全新推出的7天或8天「長江七號」超五星旅行團，即減$1,100兼送$100超市禮券，優惠最高可達$1,200。此外，同場亦涵蓋廣東省演唱會團（每兩位報名即送$50超市禮券）、深圳集散的聖誕團（每位減$50）及廣東省聖誕及元旦團（每位減$30）。
自由行攻略全面睇 日韓滑雪天堂與高鐵雙城遊
高鐵雙城遊方面，備有閩南漳州、泉州4天$1,699起、湘南郴州．長沙5天$1,999起及昆明．貴陽5天$2,999起。專業旅運更推出東京/大阪等5個城市4天$2,199起、首爾快閃4天$2,499起、北海道星野Tomamu 3天$5,799起、仙台藏王樹冰5天$5,899起、二世古$6,199起及Fun Ski滑雪節6天$9,999起等多款套票。東南亞及周邊地區亦有澳門噴射飛航雙人套票$998起及曼谷、布吉、清邁4天套票$1,699起選擇。若想追求更極致的滑雪體驗，主打的「Snow Buddies X Travel Expert 富良野6天滑雪團」$19,980起更可享每位減$1,000及再送$100超市禮券的雙重優惠。
多重會場限定禮遇 買滿即賞
凡選購機票加酒店或船票滿$3,000，每位再送$100超市禮券；選購皇家加勒比郵輪船票，每位亦可獲贈$50超市禮券。
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上水中心「旅遊嘉年華」
日期：11月5至 11月8日
地點：上水中心 L2 中庭（香港新界上水智昌路3號）