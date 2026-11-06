年度盛事！重本包入場 「哈爾濱冰雪大世界」中旅社東北三省6/8天純玩$9,799起

體驗最純正的北國冬日浪漫，從一場精彩的冰雪之旅開始！香港中國旅行社隆重推出東北三省6/8天純玩行程，帶大家深度暢玩哈爾濱冰雪大世界、太陽島雪博會及中國雪鄉等皇牌景點。

來到冬日的哈爾濱，這裏瞬間化作夢幻純淨的冰雪童話王国。行程重本包入場參觀世界級冰雪藝術地標——「哈爾濱冰雪大世界」，海量冰塊雕琢出恢宏城堡、精致樓閣與各式創意冰景，造型靈動精巧。當夜幕降臨，五彩燈光點亮剔透冰雕，光影流轉、璀璨夢幻，兼具壯闊氣勢與浪漫意境，各類冰雪玩樂項目更是趣味十足。一江之隔的太陽島雪博會則以白雪為原料雕琢萬千景致，巨型雪雕氣勢磅礴，細膩的紋理雕琢栩栩如生，融合國風美學與創意設計，潔白純粹、詩意盎然。冰雕靈動璀璨，雪雕素雅大氣，一動一靜相得益彰，兩大冰雪盛景交織，盡顯北國冬日的獨特浪漫，讓人流連忘返。