冬日旅遊雙重享受 釜山地道美食溫泉 九寨溝奢華洲際 盡享極致度假體驗

告別忙碌的年末節奏，今個冬天是時候給自己安排一趟極致放鬆的假期！永安旅遊精心打造的兩大王牌6天純玩團，為大家解鎖最難忘的冬日假期。

安排乘搭Haeundae Blueline Park海岸列車、松島海上天空步道、纜車及龍宮雲橋，漫遊「韓國觀光100選」甘川洞文化村並包90分鐘韓服體驗。更特別前往榮獲建築大獎及藍絲帶認證的機張Chill海景3層打卡咖啡店Waveon Coffee。此外，指定出發日期更會前往時令果園，讓每位客人在指定果園品嘗甜柿、橘子、蘋果，或在冬日士多啤梨園品嘗新鮮士多啤梨。

重本安排多款人氣美食與藍絲帶認證食府，包括Blue Ribbon推介餐廳風川灣烤鰻魚料理、白鍾元先生推介的國民料理辣炒年糕加魚糕、活鮑魚海鮮辛辣麵配韓式海膽一口紫菜飯卷、韓牛燒烤、韓豚烤肉、人蔘雞湯、藍絲帶認證食府釜山豬手料理，以及機張名物松葉蟹料理與釜山名物豚肉湯飯。

釜山6天團地道韓食之旅《 10月份起出發適用 》Club D Oasis主題汗蒸幕/Haeundae Blueline Park 海岸列車/打卡咖啡店 Waveon Coffee/時令果園/冬日士多啤梨

九寨溝+黃龍風景名勝區 飛機來回奢華6天團

入被譽為「童話世界」與「水景之王」的九寨溝風景區。同時遊覽「人間瑤池」黃龍風景區，更貼心為每位貴賓準備一罐便攜式氧氣筒以降低高山反應風險。

全程餐食全包，涵蓋米芝蓮指南入選餐廳巴國布衣新派川菜、洲際九寨野菌山珍宴及九養生雞煲湯鍋等。真正做到不購物、不自費的純玩體驗。

九寨溝+黃龍風景名勝區6天團飛機來回【獨家】連住3晚九寨天堂洲際酒店，1晚市中心頂級奢華St. Regis瑞吉酒店※深度遊覽九寨溝(獨立包車)、黃龍(纜車及電瓶車上行)、大熊貓繁育研究基地、成都寬窄巷子。