11 11狂賞旅遊折召集！美麗華旅遊長線激減$8,000 多國人氣深度遊

一次過漫遊匈牙利、斯洛伐克、奧地利及捷克四國。重點打卡地標包括被譽為世界文化遺產的捷克古姆洛夫、有「百塔之都」美譽的布拉格古堡群、音樂之都維也納的遜布倫宮御花園及「古怪屋」百水公寓，以及布達佩斯與布拉提斯娜。

適逢一年一度的購物狂歡季節，美麗華旅遊強勢推出「1111狂賞旅遊折」，即日至11月11日期間，部分指定長線團及南美團更享有瘋狂激減高達$8,000的震撼優惠！

四國、德島、愛媛、廣島、岡山、大阪溫泉賞景精選

暢遊日本三景「嚴島神社」、世界三大渦流「鳴門海峽(渦之道)」、金刀比羅宮、「千與千尋」道後溫泉鄉及父母濱海岸「天空之鏡」。更特別安排體驗日本三大銅山之一的「別子銅山」小火車礦坑探險與淘金體驗、親自製作及品嘗烏冬麵。

入住狄臣港著名的Lexis Hibiscus 大紅花豪華海上度假村及吉隆坡五星級酒店。必遊名勝包括彩虹階梯、「天空之鏡」、世界文化遺產馬六甲古城及雞場街，並安排前往KLCC購物廣場及三井名牌城盡情血拼。