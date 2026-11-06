旅遊嘉年華@上水中心 8大旅行社強勢進駐！年末出遊攻略 獨家限定優惠大激減

隨著聖誕及新年長假期臨近，不少市民正規劃年末旅遊大計。由恒基陽光物業管理有限公司及上水中心主辦、am730作為媒體合作夥伴的「旅遊嘉年華」，於上水中心L2中庭盛大舉行。嘉年華集結8大旅行社。即場報名滿$500，更可獲贈包含9大貼心好物的精美實用福袋。 重點路線及會場限定優惠 美麗華旅遊：長線狂減高達$8,000 指定長線團最高勁減高達$8,000；全線歐洲團每位直降$800。熱門日本、中國長線及東南亞團最高亦勁減$400(自主獨立遊及一口價團隊除外)。

食玩假期：東莞團$39起 長線指定團買一送一 「東莞純玩1天團」低至$39起(原價$89)、「佛山純玩2天團」$299起(原價$399)。東南亞及日本團2人同行每位減$100、4人同行每位減$200(KSJ05除外)。長線指定團(ITTS-10D/EWBR-8D/EWBRF-8D/FSCA-8D)享買一送一；中國長線飛機線最高減$200、高鐵線最高減$100。 永安旅遊：富國島直減$2,000 再減$250 「富國島悠閒度假5天團」優惠價$4,749起(原價$6,999起)、「內蒙古+山西8天團」優惠價$5,899(原價$7,199)。現場報名享會場限定優惠每位再減$250。 新華旅遊：長線最高減$5,000 送限量好禮

報名巴爾幹、西歐、西葡、瑞士及南非指定長線團，每位扣減$3,000至$5,000；指定東北三省、西藏及新疆團減$500。報名中國長線、東南亞或日韓台團滿$3,000每位減$100。現場追蹤FB及加入分享群組送限量版證件袋；即場報名任何團加送限量版環保袋。 廣東旅遊：聖誕早鳥優惠 小童免服務費 廣東省及巴士團每位即減$20至$50；中國長線及東南亞團每位即減$50至$100。聖誕出發(12月22至26日)中國長線及東南亞團每位減$50，小童免服務費；12月24至26日出發中國短線及跨省巴士團，10月31日前報名每位減$10，4人同行共減$100、10人同行共減$300，小童同樣免服務費。

專業旅運：指定團最高減$1,200 買一送一兼送禮券 指定團優惠最高達$1,200，韓國滑雪團優惠達$700。指定廣東省團享買一送一；報名指定廣東省演唱會團加送$50超市禮券。 ……………………… 旅遊嘉年華@上水中心 主辦機構：恒基陽光物業管理有限公司、上水中心 媒體合作夥伴：am730 日期：11月5至11月8日 地點：上水中心 - L2(港鐵上水站B2出口) 活動開放時間：11:00至21:00 免費參與 ……………………… *褔袋換領由主辦機構安排，數量有限，先到先得。參加辦法受條款及細則約束，詳情請向商場職員查詢。

活動如有更改，恕不另行通知。 如有任何爭議，主辦機構及贊助商戶保留最終決定權。