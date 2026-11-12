跳出框架，塑造未來 香港中文大學社會學文學碩士課程

在社會、文化及科技迅速轉型的時代，要真正理解社會動向，單憑常識並不足夠。社會學提供系統性的分析視角，引導我們突破表面現象與既有觀念，洞察社會制度與政策背後的假設及矛盾。
豐富而靈活的學習體驗
香港中文大學社會學文學碩士課程二十多年來一直致力培養學生的社會學想像力，了解社會力量如何影響個人經歷與行為，從而解讀複雜社會現象，並挑戰視為理所當然的常識。課程提供社會學理論、研究方法及應用分析訓練，培養批判思維與分析能力。
課程更結合理論與當代社會議題，透過互動課堂及實地考察增進學習體驗。學生需修讀《社會學與現代生活》、《社會探究方法》及《社會學理論視野》三項核心科目，建立穩固基礎，並可按個人興趣選修社會不平等、人口變遷、全球化及人工智能等課題。另設入學獎學金及學術獎學金，金額最高達五萬元。
從知識學習到社會實踐
課程培養的批判思維、分析能力及研究技巧，切合重視數據分析及快速變化的社會環境需要，深受僱主重視。畢業生投身教育、社會服務、政策研究、市場推廣、公共關係及傳媒等領域。對有志深造者而言，修讀社會學及相關學科博士課程亦能奠下良好基礎。透過嚴謹的研究訓練，學生能以實證研究分析及回應現實挑戰，並從多角度理解社會變遷，提升分析與解難能力。歡迎不同背景人士報讀，無論希望推動事業發展、提升專業能力、拓展知識視野，還是深入理解社會，均能獲得所需知識與分析能力，發揮更大影響力。
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截止申請日期：2027年2月28日
查詢電話：3943 6627
網址: https://www.soc.cuhk.edu.hk/postgraduate/ma-programme/admissions/