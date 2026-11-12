跳出框架，塑造未來 香港中文大學社會學文學碩士課程

在社會、文化及科技迅速轉型的時代，要真正理解社會動向，單憑常識並不足夠。社會學提供系統性的分析視角，引導我們突破表面現象與既有觀念，洞察社會制度與政策背後的假設及矛盾。

豐富而靈活的學習體驗

香港中文大學社會學文學碩士課程二十多年來一直致力培養學生的社會學想像力，了解社會力量如何影響個人經歷與行為，從而解讀複雜社會現象，並挑戰視為理所當然的常識。課程提供社會學理論、研究方法及應用分析訓練，培養批判思維與分析能力。