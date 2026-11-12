都大與英國知名學府合辦雙學位課程 培育具國際視野的專業人才

香港都會大學(都大)作為本港首間應用科學大學(應科大)，致力培育具備專業知識、實務技能及解難能力的人才。為拓闊學生的國際視野及學術與專業發展路向，都大與英國知名學府合作，開拓雙學位修讀途徑，讓本科生結合本地與海外學習經驗，為未來職涯發展做好準備。 •薩塞克斯大學(University of Sussex)：自2026/27學年起，修讀環球商業榮譽工商管理學士課程的合資格學生，於都大完成首三年課程後，可在最後一年赴該校完成餘下課程，將獲頒兩個學位：都大環球商業榮譽工商管理學士及薩塞克斯大學國際商業理學士學位。

•伯明翰大學(University of Birmingham)：將於2027/28學年推出全球商業榮譽工商管理學士課程。學生於都大修讀三年，再往該校修讀兩年，完成相關課程後，將獲頒授都大工商管理學士及伯明翰大學商業法學士雙學位。 此外，航空服務管理榮譽工商管理學士自2026/27學年起新增「航空機艙服務與管理」專研，三年級學生起可修讀，讓學生掌握相關理論知識及實務技能，為日後晉升航空業管理崗位奠定基礎。大學中心(UCOM)的模擬飛行教研室亦配備飛行模擬器，強化修讀「見習機師」範疇實務培訓。

本港唯一上榜世界大學排名的應科大 都大在最新公布的「QS亞洲大學排名2027」中躍升至第337位。而在「QS世界大學排名2027」中，都大名列第781至790名，繼續穩居香港自資大學之首，亦是本港唯一上榜的應用科學大學。 在早前公布的「QS世界大學學科排名2026」，大學共有六個學科上榜，當中三個學科更躋身全球首150位： 都大亦首次躋身在《美國新聞與世界報道》2026-2027年度全球最佳大學排名。

SSSDP學額續冠自資院校 涵蓋13個應用學位課程 2027/28學年，都大提供50個聯招課程。其中22個課程獲政府「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)資助，提供1,370個第一年學士學位資助學額，連同銜接學位學額，總計1,871個學額，當中涵蓋13個應用學位課程，資助規模為全港自資院校之冠。 在學費資助方面，SSSDP實驗室為本課程的資助金額為每年81,450元，非實驗室為本課程則為每年46,780元。應用學位課程可獲額外資助，連同SSSDP的資助，總資助額為每年89,620元(實驗室為本課程)及51,880元(非實驗室為本課程)。

其餘28個課程可獲政府提供免入息審查資助(NMTSS)，本地學生於2026/27學年每年可獲最多35,120元資助。2027/28學年的詳情，將於稍後公布。

入學要求及海外交流機會 都大的基本入學成績要求為「332A22」(即核心科目達332級、公民與社會發展科「達標」，以及兩科選修科達2級)。大學設有多項獎學金，嘉許在學術及非學術領域表現傑出的學生，並於2026年初增設海外學習副修課程(Minor in Global Studies)，讓本科生有機會前往世界各地的夥伴院校交流一個學期，拓闊國際視野。 …………………… 有關都大升學詳情，請瀏覽：https://admissions.hkmu.edu.hk/ug/jupas/ 查詢電話：3120 2589