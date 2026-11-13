改善生活習慣 控制血糖水平 減糖尿嚴重併發症致命機會

為提高市民對糖尿病及其併發症的認識，推廣定期檢測血糖及鼓勵有需要的市民積極控制血糖水平，以減低糖尿病引發致命併發症的機會，世界衛生組織及國際糖尿病聯合會於1991年起首次發起「世界糖尿病日」，並於2006年起，將每年11月14日定為「世界糖尿病日」。2026-27年的世界糖尿病日主題為「糖尿病，及早行動」，提醒大家及早檢查識別，及早接受治療，避免引致健康風險。

認清糖尿病種類 積極檢測治療減併發症機會 糖尿症可分3大類型，其中一型糖尿病與遺傳及自身免疫系統失衡有關，胰臟只能分泌少量或完全無法製造胰島素，發病的多為小孩及年輕人，患者必須靠長期打胰島素針來穩定血糖。二型糖尿病患者以中、老年人為主，但近年有年輕化趨勢，患者身體對胰島素產生抗拒，細胞不能有效攝取及利用葡萄糖。二型糖尿病一般會靠口服藥處理，雖然不能根治，但可以靠健康飲食、適量運動、定期檢測評估來控制病情。

婦女於懷孕期間，亦有機會因自身已屬糖尿病前期，或因內分泌及生理變化導致血糖暫時偏高而出現妊娠糖尿病，從而影響孕婦及胎兒，如引致羊水過多或巨嬰等問題。糖尿病其他成因還包括年齡增長引致對胰島素敏感度下降，其他疾病如心血管病或代謝綜合症等，或是需長期服用特定藥物引發。此外，肥胖、家族遺傳，甚至缺乏體能活動等，都有機會引致糖尿病。

大多數無明顯徵狀 有懷疑應盡快求醫檢查 根據衞生署資料，糖尿病於港人主要死因中排第11位。現時香港約一成人口患糖尿病，因沒有明顯徵狀，逾半患者在接受檢查前，都不知自己已患上此病。部分患者於初期或會感到容易飢餓、經常口渴、容易疲倦、小便頻密，視力模糊、體重下降、皮膚痕癢及傷口難以癒合等。如出現3項或以上徵狀，建議盡快進行糖尿病檢測，常見測試方法包括空腹血糖測試、口服葡萄糖耐量試驗(OGTT)、糖化血紅蛋白(HbA1c)檢測，以更準確診斷是否患糖尿病。想知自己的糖尿病風險有多高，可用「RUBY糖尿病風險計算機」進行自我評估，再按建議跟進及管理血糖。

糖尿病患者有機會出現急性血糖過低(血糖少於3.9mmoil/L)，應盡快攝取糖分以舒緩症狀。患者亦有機會出現急性血糖過高(血糖等於或超過15mmoil/L)，如患者有神志不清或昏迷情況，應盡快送院治療。糖尿病控制不當，血糖長期偏高，亦會損壞血管及神經系統，導致不同器官出現慢性併發症，包括： 腦部：中風(可引致半身不遂)

眼睛：視網膜病變(糖尿眼)、青光眼、白內障、失明

心臟：冠心病、心臟衰竭

血管：高血壓

腎臟：蛋白尿、腎衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染，如糖尿腳長期潰瘍不癒或須截肢保命。

患者可透過自我監測血糖及積極管理血糖水平，如健康飲食、每日運動、按時服藥或注射胰島素，戒煙戒酒等以控制病情，降低健康風險。