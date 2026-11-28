圣诞节临近，香港各大商场纷纷换上节日新装，打造梦幻灯饰及期间限定活动，小编带你解锁全港打卡热点！ 1. 沉浸式Pingu企鹅家族登陆尖沙咀LCX

沉浸式Pingu企鹅家族登陆尖沙咀LCX

由即日起至2027年1月3日，尖沙咀LCX变身成「NOOT NOOT 圣诞冰FUN小镇」，邀请其人气Pingu企鹅家族，场内特设5大主题互动打卡位，包括冰雪滑梯、极地抢鱼大作战、Pingu温馨之家，以及充满惊喜的热感任务墙，与大家共度圣诞佳节。同场更设有「NOOT NOOT圣诞限定店」，发售近百款精品，包括首次发售的香港主题系列限定精品。此外，Pingu将于指定日子惊喜现身与大家合照，活动还设有自拍亭，让粉丝们留下美好回忆。商场亦设有主题精品换领活动，于场内寻找印章地点并完成任务，即可随机换领「Pingu打卡相框」。

2. MegaBox呈献「圣诞音乐馆：璀璨圣诞之旅」

由即日起至2027年1月3日，MegaBox打造「MegaBox圣诞音乐馆：璀璨圣诞之旅」，中庭化身复古音乐馆，设有四大互动拍照区，除了布置6米高音乐圣诞树装饰，人见人爱的哥基「Mochi 麻糬」亦化身音乐馆驻场歌手，欢迎毛孩主人带同爱宠一起打卡！与此同时，MegaBox空中花园亦打造成金色圣诞丛林，在傍晚时分，闪烁灯光映衬着270度东九龙醉人夜景，更显浪漫！场内特别推出重磅圣诞消费礼遇，由12月1日起，Mega Club会员只需凭MegaBox任何商户即日电子货币消费收据满指定金额，即有机会换领圣诞饰物、电影礼券及餐饮现金券等。

3. 3.6米高高达立像登陆启德双子汇三道

召唤所有高达迷！由即日起至2027年1月10日，启德双子汇与日本著名玩具制造商Bandai Namco Asia携手于双子汇2期三道SNDO呈献《THE GUNDAM BASE HONG KONG x The Twins 1st Anniversary》限定展览，包括全新打造的3.6米高高达立像及1.5米高达与马沙专用渣古II，现场装饰更特别融入了圣诞主题。会场内还设立THE GUNDAM BASE高达模型鉴赏区，展出不同比例的RX-78-2高达模型。另外，地下中庭亦设高达模型期间限定店，近400款模型会分阶段推出，定必成为高达迷抢购战利品的战场！ 4. 北角汇x TomBonia打造「冬日泡泡圣诞乐园」

北角汇x TomBonia打造「冬日泡泡圣诞乐园」

今个圣诞，于即日起至2027年1月13日期间，北角汇各处及东岸板道旁的北角海滨花园，首度联乘日本疗愈系插画家TomBonia，打造成全港首个圣诞冬日泡泡乐园。现场设有6大梦幻泡泡打卡场景，捕捉最美冬日瞬间。 同场更准备连串圣诞活动，The Point会员于商场各处集齐印章兼出示消费单据，即可换领精美礼品！更有「海滨泡泡音乐派对」、「奇幻泡泡魔术秀」、动感十足「音乐单车海滨漫游派对」，圣诞老人更于指定日子惊喜现身，指定周末更特别开设冬日滋味美食市集，精彩体验为整个冬日乐园注入无尽惊喜！

5. 荃湾D‧PARK打造沉浸式XR雪战体验

荃湾化身冰天雪国！由即日起至2027年1月3日，D‧PARK将举办「冬日飘雪小镇」主题活动，中庭将变身成欧陆木屋雪镇，活动特别结合动感冰雪体验与科技互动，云集XR雪战闪避球、极速飞雪滑道及玩雪乐园三大玩乐元素，情侣打卡必到好去处！商场特别推出冬日游乐套票，只需低至港币108元 即可畅玩三大冰雪主题区域。此外，场内中央矗立七米高梦幻圣诞树，特定时间更有梦幻泡泡飘雪汇演，打造全城最浪漫圣诞时刻！周末更举办共五款特色DIY工作坊，亲手制作专属圣诞礼物！

6. YM²裕民坊「圣诞筑梦小镇」设5大互动区

今年YM²裕民坊再度与新加坡亲子游乐品牌Kiztopia合作，于即日起至2027年1月3日呈献「圣诞筑梦小镇」游乐世界，场内设有5大互动游乐区，结合寓教于乐，带给亲子家庭无与伦比的沉浸式游乐体验。活动期间于YM²裕民坊商户以电子货币即日消费满港币$200，即可换领即日入场证，名额有限，先到先得。场内另有不同的消费奖赏、额外加码礼遇，送出商场及商户优惠券！此外，指定日子更有报佳音表演，多个表演团体带来经典圣诞颂歌，让整个商场布满悠扬旋律！

7 . 华懋集团7大商场呈献「抢镜圣诞首映礼」 设8大剧照级打卡场景

华懋集团7大商场呈献「抢镜圣诞首映礼」 设8大剧照级打卡场景

于即日起至2027年1月3日期间，华懋集团旗下7大商场，包括荃湾如心广场、沙田好运中心、将军澳翩汇坊、元朗顺福粮仓、上水名都商场、粉岭名都商场、屯门巴黎伦敦纽约戏院购物中心，邀得韩国爆红原创IP「MIND.A.DAY Cover Cat」首度亮相，共同打造「抢镜圣诞首映礼」。如心广场、好运中心及翩汇坊将集结８大剧照级沉浸式场景，其中如心广场特设「5大抢镜特训」，透过互动游戏及打卡装置，考验大家身手与眼界，成功挑战游戏更有机会收藏一套4款向港片致敬的特色明信片！中庭更开设期间限定店，备有多款扭蛋和主题周边！ 另外，各大商场更连手推出「抢镜圣诞消费赏」，消费满指定金额即可换领独家限量版礼品。

8. 利东街化身巨型圣诞礼物工房 逾200件装饰漫天闪耀

利东街化身巨型圣诞礼物工房 逾200件装饰漫天闪耀

湾仔利东街于即日起至2027年1月3日呈献「Starry Presents」，以星光礼物为主题，化身巨型圣诞礼物工房。步进林荫大道，逾200件巨型礼物盒、雪花、星形灯饰及丝带等不同造型的节日装饰漫天悬浮，中庭则以巨型金色蝴蝶结与8米高的华丽圣诞树为焦点。加上连串精彩活动，包括载誉归来的飘雪汇演、互动拍照体验、快闪即影即有服务、圣诞老人惊喜现身，以及备受欢迎的北欧圣诞市集将轮番登场。利东街更携手6大慈善机构及社企推出期间限定爱心礼物店，场内亦同步推出多重消费优惠及节日礼遇。

9. 「闪烁尖东耀香江2026」打造10大打卡位点亮维港

由东尖沙咀地产发展商联会主办的「闪烁尖东耀香江」活动载誉归来，尖沙咀东部及海滨长廊多栋大厦的外墙灯饰已亮起璀璨夺目的圣诞灯饰。今年更特别推介十大必到打卡位，遍布么地道至尖东海滨长廊，让大家逐一捕捉最美瞬间。其中尖沙咀中心及帝国中心展出全新「Party with DJ Santa」AI光影汇演，幕墙亦会穿插呈现市民提交的AI动画合照。么地里灯海亦全面升级，以逾二十万颗垂珠交织成星光长廊。此外，香港警务处人气防骗吉祥物「提子」于百周年纪念花园打造全港独家打卡位。同时东尖沙咀地产发展商联会成员商户提供连串优惠礼遇，让大家于圣诞期间以优惠价尽享美馔。

10. life@KCC及joy@KCC「萌羊抱抱过圣诞」畅游7大梦幻场景

由即日起至2027年1月3日，life@KCC及joy@KCC呈献「萌羊抱抱过圣诞」，两只萌趣小羊「棉花糖」与「云朵」现身场内7大梦幻场景商场亦准备连串「冬日玩乐体验」，包括11月及12月期间指定周末举行「4大圣诞DIY工作坊」，以及一连10个周末打造「Merry Sheepmas 萌羊寻宝市集」，云集一众本地手作小店，而压轴两个星期五带来「BEAT VIBEDAY NIGHT」 冬日·节拍·Beat the Winter，打造最萌冬日圣诞体验。 11. 奥海城呈献《Teddy LuLu圣诞时光之旅》主题活动

于即日起至2027年1月3日期间，奥海城打造全港首个Teddy LuLu复古列车圣诞小镇，四大复古场景包括逾13米长的巨型复古列车与逾3米高的巨型毛绒Teddy LuLu惊喜亮相，当中特别有全港首个Teddy LuLu DIY毛公仔体验店，让你亲手创作独一无二的毛公仔，限定店亦发售超过100款全新精品。而在指定日子更会举办Teddy LuLu粉丝见面会，与各位近距离见面合照！此外，活动期间特设「时光印记之旅」及圣诞纪念卡DIY小任务，让大小朋友收集专属印章，换取限定礼品。 12. 朗壹广场打造圣诞火车小镇主题装置

朗壹广场打造圣诞火车小镇主题装置

元朗朗壹广场地下中庭由即日起至2027年1月3日，化身充满欧陆童话色彩的「圣诞小镇『壹』号车站」，小火车围绕着中央5米高的炫亮圣诞树，沿途穿梭冬日幻像镜屋，欣赏极光景致。落车后，小朋友更可与家人一起在「圣诞候车小屋」拍摄照片为旅程留念。商场更准备了一系列精彩的体验，小朋友可以到占地2万平方呎的户外舒泰花园畅玩奇趣滑梯及儿童攀爬架，到FIRSTCLIMB挑战自我攀上8米室内高墙，尽情放电。大人们可以组队到The Pickleball Lab专业室内球场打匹克球，或者到24小时健身室CHAMP 24 FITNESS健身操肌，共度充满动感的冬日假期！

13. 荷里活广场x面包超人「冬日星际之旅」

今个圣诞，荷里活广场联乘超人气面包超人，携手打造 ──「荷里活广场 x 面包超人『冬日星际之旅』」，于即日起至2027年1月3日期间，商场特设6大梦幻主题打卡区。于12月指定日子，人见人爱的面包超人与细菌人将会惊喜现身商场，与一众粉丝互动拍照！场内亦将举办「圣诞老人预备班市集」，让大家畅游购物，感受浓厚冬日气氛，市集更设有圣诞主题手作工作坊，一齐动手制作专属节日装饰。 14. 太古城中心呈献「Festival of Wonders」三大体验玩转奇思妙想

太古城中心呈献「Festival of Wonders」三大体验玩转奇思妙想

由即日起至2027年1月3日，太古城中心呈献「Festival of Wonders」主题活动，将商场二楼中庭及中桥化身成充满创意与惊喜的节日空间，商场中庭打造9.5米高「Wonder Castle」，穿过颠覆感官的主题隧道，到充满玩味的三大打卡装置及互动游乐体验，让大家尽情投入节日欢乐。同场加映丰富购物礼遇，于即日起至12月26日期间，LIVE+会员于太古城中心、太古城及太古坊指定商户以电子货币消费满指定金额，即可换领精彩限定圣诞礼遇。 15. 新港城中心8米长最疗愈巨型猫咪可爱登场

新港城中心8米长最疗愈巨型猫咪可爱登场

今个冬日，MOSTown新港城中心于即日起至2027年1月3日期间，梦幻呈献「圣诞『喵』想成真」欧陆小镇，特别与动物慈善机构「阿棍屋」首度携手合作，将10只待领养的可爱猫咪化身为治愈系卡通角色，打造4大必影打卡点，包括8米长「MOST-Lovely 巨型猫咪」及近6米高「猫猫欧陆旅馆」。同场特设3大寓教于乐的互动体验区，包括宠爱猫咪梳毛体验、毛孩暖心磁石机与主子芳心争夺战，将可爱猫猫带回家中！ 16. MCP新都城中心沉浸式体验wiggle wiggle魔法世界

MCP新都城中心沉浸式体验wiggle wiggle魔法世界

韩国超人气潮牌wiggle wiggle标志性「笑脸花」、「Wiggle Bear」等一众人气角色空降将军澳MCP新都城中心，由即日起至2027年1月3日期间，商场将化身成充满多巴胺色彩的魔幻世界，当中焦点绝对是7.5米高巨型「笑脸花」充气魔法帽及全长11米冒险感满分的魔毯滑梯！场内特别开设限定魔法商店，推出超过百款商品及独家角色新品。此外，于场内以电子消费满指定金额，即可换领wiggle wiggle环保袋、保温杯等，极具收藏价值。粉丝更可换领魔法学堂体验券，参加3大互动魔法学堂，推广期内的指定周末，商场将接力放送一系列「魔法事件簿」精彩活动，小朋友与大人都能共度梦幻圣诞！

17. 昂坪360 ×黑白®港味圣诞之旅

昂坪360 ×黑白®港味圣诞之旅

适逢昂坪360二十周年及黑白® 85周年，两大品牌连手呈献「昂坪360 × 黑白®港味圣诞之旅」，于即日起至2027年1月10日，在昂坪市集打造「港式味道，就喺呢度」的正宗港味打卡场景，包括逾6米高圣诞荷兰风车，以及三大巨型港式美食装置。在12月19至20日、24至27日，圣诞老人更会现身「巨型风车圣诞打卡装置」与大家见面！为让宾客亲身品尝正宗港式滋味，昂坪360及黑白®特别邀请来自华星冰室的星级港式奶茶师傅，于指定日子亲临昂坪市集即场示范「非遗」港式奶茶制作技艺，更会每场免费派发100杯奶茶。活动期间，昂坪360更特别推出黑白®主题缆车。

18. 荃新天地1期与2期联乘ART-ZOO打造沉浸式展览