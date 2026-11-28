好不容易又过了一年，转眼又来到圣诞节了，经过一年的辛劳工作或勤勉学习，佳节当前正是慰劳自己的最好时机！除了来港旅游看灯饰，圣诞节大餐绝对是少不了的活动吧，这个圣诞想食有满满节日气氛又不失水平的西餐厅，就赶紧收藏这份圣诞大餐推介吧！



1. Akira Back —— 充满潮流感的奢华之选 想过一个充满潮流感与奢华氛围的圣诞夜？位于中环地标The Henderson的名厨同名餐厅Akira Back绝对是不二之选。餐厅巧妙融合日韩烹调技艺与环球多元风味，于今个平安夜、圣诞节及除夕夜独家呈献六道菜节日晚餐，晚宴以配搭醒胃柠檬韩国辣酱醋汁及陈年酱油的北寄贝揭开序幕，紧接登场的是金目鲷，配搭浓郁鲜味乳化酱汁、酿翠玉瓜花及青豆蓉。主菜方面，宾客可品尝西班牙黑毛猪惠灵顿及A5和牛肉眼，尽享奢华丰盛的冬日滋味；最后以节日限定、铺上马格利酒忌廉与豉油焦糖的开心果釉面树形甜点「雪吻森林」完美作结。

节日晚餐只做3晚，每晚两轮，定价为每位港币$1,880，可另加每位港币$688享用葡萄酒搭配，或以每位港币$388享用清酒及烧酎搭配。 地址：香港中环美利道2号The Henderson 5楼

2. La Petite Maison —— 浪漫法国蔚蓝海岸主题的冬日盛宴 追求浪漫仪式感的宝子们，马上锁定中环人气法式地中海餐厅La Petite Maison(LPM)，餐厅将于12月24日至26日期间，限定呈献豪华四道菜圣诞晚餐，以蔚蓝海岸风情为灵感，打造多款节日特色美馔。精选菜式包括宛如冬日初雪般优雅的白松露布拉塔芝士；将传统节日菜式精致演绎的橙香苦苣油封鸭；以及以蒜香、榄油、茄子酱与松子升华传统地中海风味的香草羊扒，重头戏甜品则是向普罗旺斯传统圣诞甜品致敬之作，LPM普罗旺斯杏仁糖配柑橘雪葩，松软杏仁蛋糕、慕丝、酥脆杏仁糖与千层酥层层迭加，并以柑橘与香橙花冻、蜜瓜杏桃冻、新鲜蜜瓜与柑橘提升清新口感，最后加上薄脆的肉桂片，为这道带有经典柑橘果香与坚果余韵的甜品画上完美句号。

节日晚餐定价为每位港币$988，可另加每位港币$149享用节日限定特色鸡尾酒。 地址：香港中环士丹利街23至29号 H Queen’s

3. 1862 bar de tapas y vino —— 西班牙温馨长桌派对 除了浪漫选择，如果更喜欢热闹随性、和亲朋好友边吃边聊地过节，中环大馆的西班牙餐厅1862 bar de tapas y vino就最适合不过！占地2,000呎的空间结合大馆红砖历史建筑与开扬户外广场，由12月20日至2027年1月1日特别打造西班牙家庭式长桌圣诞盛宴，营造温馨亲切的家庭氛围，主厨Simon Lynch带来四款限定单点美馔，更特设无限任食西班牙甜点肉桂炸油条配朱古力瀑布沾酱(港币$48/位)，并提供免费即影即有拍照服务，留住聚会温馨回忆。四款限定单点美馔分别是香煎北海道带子配西班牙鹅肝及无花果(港币$188/ 件)；蜂蜜香橙三重奏脆炸欧洲防风草(港币$128)；西班牙辣肠炒抱子甘蓝配红椒坚果酱(港币$108)；以及压轴主角慢煮牛油火鸡胸配西班牙野菌饭(港币$488)。

地址：香港中环大馆Prisonyard Hall D G-01地铺

4. Jimmy’s Kitchen —— 百年经典英式圣诞与传统火鸡宴 钟情经典欧陆情怀与传统圣诞美食的吃货，一定要朝圣屹立香港近百年的传奇西餐厅Jimmy’s Kitchen。餐厅将于12月24日至26日推出圣诞四道菜晚宴，以经典节日食材及传统风味为灵感，从前菜到主菜均呈献多款精心准备的选择，前菜包括甜菜根及刁草腌鲑鱼、鹅肝冻批及家禽肉批；主菜则有黄铜火鸡卷、蜜糖烧火腿、苏格兰红标鲑鱼柳，以及慢烤澳洲和牛肉眼，让宾客按喜好选择。 甜品则包括Valrhona朱古力砖、肉桂果干面包牛油布甸及暖苹果梨子金宝，为圣诞盛宴画上甜蜜句号。