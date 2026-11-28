今年圣诞来香港冲这里！ Merry Balloon Parade大型IP气球巡游强势回归 巨型气球＋梦幻弹床＋限定市集一次玩遍

圣诞来香港不知道去哪玩？直接锁定Merry Balloon Hong Kong 2026！由创意品牌MAKEITLOUD主办、文化体育及旅游局及香港旅游发展局支持，今年Merry Balloon Hong Kong 2026将首次落户启德体育园，集结近20个人气IP角色。除了必打卡的巨型气球巡游，还有10天限定Merry Balloon Park大型IP气球市集，巨型弹床、互动游戏、美食市集和限定周边一次玩遍。蓝天、海景加上超萌IP同框，随手一拍都是朋友圈大片。 近20个人气IP同框登场 童年回忆全部来了！ 今年IP阵容堪称历届最强！ Cookie Monster、史诺比、海绵宝宝、史力加、飞天小女警、天线宝宝、蓝精灵、《汤姆猫与杰利鼠》等国际人气角色齐聚一堂，还有麦兜、KYUBI、海洋公园 Panda Friends、嘉顿生命面包等本地人气IP惊喜亮相。无论是80、90后的童年回忆，还是Z世代喜爱的潮流角色，都能在这里找到属于自己的「本命IP」！

全新Merry Balloon Park大型 IP 气球市集 一连十天登陆启德体育园 来这里把圣诞氛围一次玩满 除了必看的巨型气球巡游，今年最值得冲的还有首次登场的「Merry Balloon Park大型IP气球市集」。 12月18日至27日期间，启德体育园东营将变身超大型圣诞游乐场，不但有约7米高巨型滑梯及圣诞主题充气弹床，让大小朋友尽情放电，园内还散落多个人气IP大型气球装置，走到哪拍到哪，随手都是氛围感大片。 喜欢挑战游戏的话，记得直奔互动摊位区，完成任务更有机会把限定​​联名奖品带回家。玩累了也不用急着离开，现场同步集结逾40个美食、咖啡及文创品牌，从特色小吃、手作甜点到文创好物通通都有，直接实现逛吃逛买一站式打卡，轻松承包一整天的圣诞行程。

粉丝限定快闪套装 收藏党直接锁定 今年推出的5款IP主题「粉丝快闪套装」，涵盖Cookie Monster、大富翁Monopoly、海绵宝宝《比奇堡居民》、嘉顿《生命面包》及KYUBI等人气角色。每套均包含超大型毛绒公仔、毛毯、咕𠱸、地毯或斜孭袋等限定周边，以及两张「Merry Balloon Park大型IP气球市集」门票。全系列即日起于KLOOK限量开售，数量有限，想把本命IP带回家的粉丝记得提早抢购。 等不到12月？铜锣湾白沙道已经先开玩！ 即日起至11月29日，Merry Balloon Hong Kong抢先登陆铜锣湾白沙道，提前把圣诞氛围拉满。现场除了有3大人气气球打卡装置及互动游戏，更有机会把80cm超大IP毛公仔带回家，以及赢取「Merry Balloon Park」门票。逛累了还能打卡特色餐饮摊位，包括人气咖啡品牌「咖啡呀唔该（Ah Jeng's Coffee Club）」等美食选择，同场更率先展出部分「Merry Balloon Hong Kong × 432Hz」限定联乘周边。想提前感受节日气氛、顺便收获一波出片素材，可以先冲一波。

即日起至11月29日，Merry Balloon Hong Kong抢先登陆铜锣湾白沙道，提前把圣诞氛围拉满。

Merry Balloon Park大型IP气球市集 日期：2026年12月18日至27日 时间：上午10时至晚上8时 地点：启德体育园东营 门票：快达票及Klook公开发售 Merry Balloon Parade」大型IP气球巡游 日期：2026年12月27日（星期日） 时间：上午11时至下午4时 地点：启德体育园美食海湾 门票：免费入场