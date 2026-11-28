圣诞来香港不知道去哪玩？直接锁定Merry Balloon Hong Kong 2026！由创意品牌MAKEITLOUD主办、文化体育及旅游局及香港旅游发展局支持，今年Merry Balloon Hong Kong 2026将首次落户启德体育园，集结近20个人气IP角色。除了必打卡的巨型气球巡游，还有10天限定Merry Balloon Park大型IP气球市集，巨型弹床、互动游戏、美食市集和限定周边一次玩遍。蓝天、海景加上超萌IP同框，随手一拍都是朋友圈大片。
近20个人气IP同框登场 童年回忆全部来了！
今年IP阵容堪称历届最强！ Cookie Monster、史诺比、海绵宝宝、史力加、飞天小女警、天线宝宝、蓝精灵、《汤姆猫与杰利鼠》等国际人气角色齐聚一堂，还有麦兜、KYUBI、海洋公园 Panda Friends、嘉顿生命面包等本地人气IP惊喜亮相。无论是80、90后的童年回忆，还是Z世代喜爱的潮流角色，都能在这里找到属于自己的「本命IP」！
全新Merry Balloon Park大型 IP 气球市集 一连十天登陆启德体育园 来这里把圣诞氛围一次玩满
除了必看的巨型气球巡游，今年最值得冲的还有首次登场的「Merry Balloon Park大型IP气球市集」。 12月18日至27日期间，启德体育园东营将变身超大型圣诞游乐场，不但有约7米高巨型滑梯及圣诞主题充气弹床，让大小朋友尽情放电，园内还散落多个人气IP大型气球装置，走到哪拍到哪，随手都是氛围感大片。
喜欢挑战游戏的话，记得直奔互动摊位区，完成任务更有机会把限定联名奖品带回家。玩累了也不用急着离开，现场同步集结逾40个美食、咖啡及文创品牌，从特色小吃、手作甜点到文创好物通通都有，直接实现逛吃逛买一站式打卡，轻松承包一整天的圣诞行程。
粉丝限定快闪套装 收藏党直接锁定
今年推出的5款IP主题「粉丝快闪套装」，涵盖Cookie Monster、大富翁Monopoly、海绵宝宝《比奇堡居民》、嘉顿《生命面包》及KYUBI等人气角色。每套均包含超大型毛绒公仔、毛毯、咕𠱸、地毯或斜孭袋等限定周边，以及两张「Merry Balloon Park大型IP气球市集」门票。全系列即日起于KLOOK限量开售，数量有限，想把本命IP带回家的粉丝记得提早抢购。
等不到12月？铜锣湾白沙道已经先开玩！
即日起至11月29日，Merry Balloon Hong Kong抢先登陆铜锣湾白沙道，提前把圣诞氛围拉满。现场除了有3大人气气球打卡装置及互动游戏，更有机会把80cm超大IP毛公仔带回家，以及赢取「Merry Balloon Park」门票。逛累了还能打卡特色餐饮摊位，包括人气咖啡品牌「咖啡呀唔该（Ah Jeng's Coffee Club）」等美食选择，同场更率先展出部分「Merry Balloon Hong Kong × 432Hz」限定联乘周边。想提前感受节日气氛、顺便收获一波出片素材，可以先冲一波。
Merry Balloon Park大型IP气球市集
日期：2026年12月18日至27日
时间：上午10时至晚上8时
地点：启德体育园东营
Merry Balloon Parade」大型IP气球巡游
日期：2026年12月27日（星期日）
时间：上午11时至下午4时
地点：启德体育园美食海湾
门票：免费入场
门票
一般门票(12岁以上)
小童票(3至11岁)
市集120分钟门票
(不包括充气弹床及游戏代币)
港币$60
港币$40
市集120分钟+$20游戏代币 /
$100游戏代币
港币$78 /
港币$150
港币$58 /
港币$130
【弹床套票】
幼童专场
每日上午10时之场次
*只限身高120cm或以下儿童及其家长
港币$198
(弹床50分钟+市集120分钟)
日间专场
每日上午11时至下午5时之场次
港币$198
(弹床50分钟+市集120分钟)
夜间专场
晚上6时之场次
港币$178
(弹床任玩＋市集套餐)
身高80厘米以下免费入场 (不包括充气弹床及游戏代币)