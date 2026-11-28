每逢圣诞节来临，最受瞩目的绝对是各大圣诞市集！充满浓厚节日气氛的街道、琳琅满目的创意精品，再加上充满节日特色的诱人美食，让人瞬间就陷入佳节的浪漫之中，所以拜托啦！这三大必去圣诞市集更是一定要去哦，是时候约上闺闺和另一半出发啦！

浅水湾影湾园圣诞市集：海景配9米巨型圣诞树 秒穿欧陆小镇！ 想要体验最浪漫又具度假感的圣诞节，来港岛南区的浅水湾影湾园就对了！今年影湾园以「圣诞小精灵寻踪之旅」为主题，直接把这座海滨地标打造成梦幻的圣诞国度！有超吸睛的9米巨型圣诞树，在无敌海景映衬下璀璨夺目，还有一列圣诞小火车沿着树底缓缓绕行，随手一拍都是大片！「浅水湾影湾园圣诞市集」现场更是精选了多款节庆美食、匠心手作与生活精品，涵盖了SLOK Chocolate手工朱古力、Noverba无话香氛、Sia Jewellery珠宝饰品以及Taittinger Champagne香槟等宝藏品牌，逛累了还能去露台餐厅享用精致的「愿望之树」下午茶，一边看海一边买买买，也是过上了人上人的生活了！

地点：香港浅水湾道109号 浅水湾影湾园(棕榈庭) 开放时间：2026年12月12日至13日，以及12月19日至20日

太古坊「白色圣诞市集」：历年最大规模！超过60个摊档一同狂欢 如果喜欢热闹的都市街头派对感，那太古地产一年一度的王牌盛事「白色圣诞市集」绝对不容错过！今年市集以「The Present of Moments」为主题，将鲗鱼涌糖厂街及太古中央广场华丽变身为「时间圣诞小镇」，鼓励大家珍惜共聚时光。今年的市集规模更是堪称历年之最，云集超过60个精选摊位及品牌！吃货们在这里可以一站式打卡「玉泉」、均香饼家以及「红到非@非洲王子」等超人气品牌，12月4日至6日(傍晚6时至晚上8时)还特设Happy Hour时段，不只有特别限定菜单，更有冠军级调酒师现场献上超燃的花式调酒表演！此外，今年还会举行由太古城中心巡游至太古坊的「香港小莎翁」原创故事巡游，而且全场免费入场，性价比拉满！

地点：香港鲗鱼涌糖厂街、太古坊太古中央广场及太古花园 开放时间：2026年12月3日至6日(中午12时至晚上8时)

南丰纱厂「京都匠人圣诞市集」：一秒飞日本！打卡巨型圣诞树 文青与日系控看过来！今年圣诞不用买机票飞日本，在荃湾南丰纱厂就能体验原汁原味的京都冬日美学！南丰纱厂连手京都人气设计品牌SOU・SOU打造「SOU・SOU 暖意圣诞」，场内更竖立起5米高的经典「SO-SU-U十数」巨型圣诞树和3.5米高的彩色花草纹样拱门，更开设了香港圣诞快闪店，独家发售全球首发香港特别版「合切袋」及40款人气商品。 而重头戏的三日限定「京都匠人圣诞市集」更是诚意满满，直接邀请了多位日本职人亲临现场，云集近30个原创品牌，包括300年历史的金箔老铺「堀金箔粉株式会社」与和服升级再造品牌「SHANARI SHIRTS」等；更绝的是，现场还集结了Here Kyoto等10大日本精品咖啡名店及超过100款日本挂耳咖啡包，咖啡脑袋们冲鸭！