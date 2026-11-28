岁末将至，香港的冬日氛围感已率先拉满！由香港旅游发展局（旅发局）打造的年度旗舰盛事「香港缤纷冬日巡礼」今年迎来历年最大规模，首度将焦点活动「香港冬日小镇」联动拓展至中环、尖沙咀、铜锣湾3大热门商圈。无论是想拍出刷爆朋友圈的节日大片、打卡港味十足的限定美食，还是趁机扫码领取内地旅客专属福利，这份冬日打卡攻略都能带家人们一站式玩转维港两岸，解锁港式冬日浪漫！ 第一站 - 中环 位于中环皇后像广场花园（南、北区）的「香港冬日小镇．中环」以「环球圣诞历奇」为主题，建议从傍晚时分开逛，一次收获日落与夜景双重出片体验。

必拍机位1：南广场热气球火车站 + 12米长经典蒸汽火车 蒸汽火车会配合光影表演定时喷发蒸汽，仪式感十足。

必拍机位2：北广场历年最高、22米户外巨型圣诞树 圣诞老人也会惊喜现身树旁的圣诞邮局与游客互动，还能在「圣诞寄愿站」寄出节日明信片，逛逛特色小木屋淘好物、尝美食。

必拍机位3：9大地标光影秀 入夜后，环绕广场的中国银行大厦、中银大厦、终审法院大楼、香港大会堂高座、香港会所大厦、汇丰总行大厦、香港文华东方酒店、太子大厦及渣打银行大厦共9大地标建筑将连手上演出8幕多媒体光影秀。演出伴随《Jingle Bells》、《White Christmas》等8首经典乐章，不仅有圣诞礼物过山车、胡桃夹子等童趣画面，更巧思融入改编自《Jingle Bells》的粤语童谣《河边有只羊》，以及糖霜曲奇「叮叮」电车、维港帆船、红色山顶缆车等满满港风彩蛋。

第二站 - 尖沙咀 跨海来到尖沙咀，由香港文化中心、钟楼一路延伸至香港艺术馆与香港太空馆的「香港冬日小镇．尖沙咀」，将维港海滨打造成双重主题光影乐园。 必拍机位1：冬日星光音乐会 香港文化中心与钟楼外墙摇身一变成为动感舞台，驯鹿摇滚乐队、企鹅大乐团、松鼠歌唱家轮番登场，以舞曲、爵士、摇滚等多元曲风重新演绎圣诞金曲，汇聚多国及地区歌手献声，视听体验拉满。

必拍机位2：极光幻境 香港艺术馆外墙化作晶莹巨型冰块，随冰层融化绽放绚丽极光，搭配楼顶激光特效，立体感震撼；旁边的香港太空馆则变身巨型水晶球，轮番呈现小企鹅堆雪人、雪地小鹿、北极熊马戏团等暖心治愈场景，压轴亮起「拥抱至爱」字句与心形花环小熊画面，是情侣与亲友合影的绝佳机位。

第三站 - 铜锣湾 必拍机位1：漫步精灵村庄灯海 今年全新加盟的「香港冬日小镇．铜锣湾」以圣诞老人与6只精灵的奇幻相遇为灵感，把利园区（轩尼诗道至礼顿道）打造成热闹的精灵村庄。 必拍机位2：40米户外微醺酒吧 漫步恩平道与希慎道的璀璨灯海，在希慎道全长40米的「Elves’ Night Out」户外精灵酒吧小酌一杯，品尝融入本地茶香、果香及传统香料调制的铜锣湾限定鸡尾酒。 吃香喝辣购物福利！支付宝扫码领赏 解锁「只在香港」限定美味与伴手礼 打完卡当然少不了吃喝购物！即日至2027年1月5日，旅发局连手支付宝、AlipayHK及Alipay+推出「缤纷冬日赏」，在全港超过6,000家参与商户扫描指定二维码，即可领取近350项餐饮及零售优惠。