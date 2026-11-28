Pokémon迷快码住！适逢Pokémon迎来30周年，香港又一城今个冬日直接变身宝可梦乐园。 《POKÉMON's 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》特别设计了香港限定30周年LOGO，现场则有巨型冲刺Pikachu、多个角色打卡位、10米高精灵球灯光装置，以及全港首个Pokémon Center官方快闪店。还有互动体验及主题美食，一次满足各位训练家的打卡、购物和放电需求。
香港限定LOGO亮相 置身大型宝可梦世界
踏入又一城LG2层，首先映入眼帘的便是巨型冲刺Pikachu及10米高的精灵球灯光装置，搭配香港限定Pokémon 30周年LOGO，节日氛围直接拉满！灯光装置下更集结多个人气角色，让训练家一次解锁多个同框打卡机位。
首个Pokémon Center快闪店 收藏党钱包准备失守
官方快闪店绝对是今次重头戏，多款Pokémon Center原创商品及30周年限定精品同步开卖。卡牌玩家亦不能错过全新《30th CELEBRATION》扩充包，多张纪念卡极具收藏价值。消费满指定金额更可获限定贴纸、杯垫及行李牌等官方赠品，部分款式更分阶段推出，想集齐记得提早冲。
自拍馆＋见面会齐开放 训练家玩足一整天
除了购物，现场还有不少互动体验。 Pokémon时光隧道结合光影效果及30周年短片，带大家重温宝可梦成长历程；Ditto Snap主题自拍馆更推出30周年限定相框，把香港限定回忆直接带回家。周末及公众假期还有Pikachu、伊布和首次来港的耿鬼现身见面会，现场同步集结3.6米高卡比兽巨型气球及151只关都地区Pokémon互动装置，训练家们记得预留时间慢慢打卡。
边玩边吃主题美食 宝可梦粉丝快乐加倍
玩得尽兴后，不妨到主题餐饮区补充能量。 Bakery By The Grand特别换上Pokémon主题布置，推出草、火、水属性主题套餐及主题长蛋糕套餐；而BOUTIQUE BY THE GRAND则带来30周年限定包装蝴蝶酥礼盒，让粉丝从视觉到味觉都沉浸在宝可梦的欢乐世界之中。
《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》
日期：即日起至2027年1月3日
地点：又一城LG2层及G层