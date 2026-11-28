Pokémon迷快码住！适逢Pokémon迎来30周年，香港又一城今个冬日直接变身宝可梦乐园。 《POKÉMON's 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》特别设计了香港限定30周年LOGO，现场则有巨型冲刺Pikachu、多个角色打卡位、10米高精灵球灯光装置，以及全港首个Pokémon Center官方快闪店。还有互动体验及主题美食，一次满足各位训练家的打卡、购物和放电需求。

香港限定LOGO亮相 置身大型宝可梦世界

踏入又一城LG2层，首先映入眼帘的便是巨型冲刺Pikachu及10米高的精灵球灯光装置，搭配香港限定Pokémon 30周年LOGO，节日氛围直接拉满！灯光装置下更集结多个人气角色，让训练家一次解锁多个同框打卡机位。