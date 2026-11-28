圣诞节的脚步越来越近，无论是想给另一半制造浪漫惊喜，还是在年末为重要的人准备一份心意，这份攻略就一定要收藏好！无论高、中、低预算都有推介，轻松拿捏送礼分寸！ 男生圣诞礼物篇：

1. Apple iPhone 18 Pro (港币$10,499起) 要知道最新款电子产品永远是难以抗拒的惊喜。如果预算充足、想送出一份分量十足的诚意之礼，iPhone18 Pro(港币$10,499起)凭借强悍的A20 Pro芯片与升级版4,800万像素可变光圈相机系统，无论是日常拍摄、游戏还是高效处理事务都能带来旗舰级体验。无论是送男朋友还是伴侣，这份礼物都能陪伴对方开启全新的日常节奏。

2. Bleu de Chanel蔚蓝男士淡香精 50ml (港币$880) 如果说有一款香水能轻松驾驭各种场合且几乎不会出错，香奈儿蔚蓝男士淡香精绝对榜上有名。前调以清冽柑橘气息开场，随后过渡到西洋杉木与新喀里多尼亚檀香木交织的深邃木质香调，整体沉稳克制却又不失自由不羁的男性魅力。非常适合想为另一半增添精致感的人选择。

3. Lab Series多功能洁面乳100ml (港币$300) 不少男生在护肤上追求快和方便，过于复杂的瓶瓶罐罐反而容易闲置。选择专为男士肤质研发的护肤单品或基础组合，既贴心又不容易踩雷。集清洁、温和去角质与调理于一体的多功能洁面乳，价格亲民、日常消耗快，非常适合送给护肤新手、作息忙碌的上班族，或是作为日常关怀的小惊喜。 女生圣诞礼物篇：

1. Dior 2026圣诞限定Le 30 Montaigne圣诞倒数日历(港币$6,200) 提到圣诞节最具仪式感的礼物，就一定是圣诞倒数日历！2026限定款以巴黎蒙田大道30号传奇外墙为灵感，点缀华丽金色细节，礼盒本身就像一座精致的节庆艺术品。内含24款精选单品，涵盖经典香氛、迷你彩妆、护肤品与香熏蜡烛，从12月初开始每天开启一格，把漫长的等待变成充满期待的节日倒数。无论是送女友、妻子，还是想在年末留下难忘回忆，这份礼物都极具分量与浪漫感。

2. Pandora圣诞老人雪橇双串饰 (港币$899) 珠宝首饰往往能承载节日的祝福与浪漫仪式感，挑选一款充满童话气息的串饰绝对会令人眼前一亮。Pandora 圣诞老人雪橇双串透过细致链条连接驯鹿与载满礼物的雪橇，点缀红白珐琅与璀璨锆石，灵动与节日氛围感兼具，自带精致格调，送给喜欢收藏节日限定饰品或注重穿搭细节的女生十分合适。