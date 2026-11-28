为庆祝Pixar Animation Studios成立40周年，「Pixar｜AIRSIDE圣诞奇趣之旅」正式登陆启德AIRSIDE。超过30个Pixar角色及经典电影场景散落商场不同角落，《怪兽公司》《反斗奇兵》《冲天救兵》等人气动画神还原登场，配合期间限定店、主题美食及互动体验，让粉丝沉浸式打卡Pixar宇宙。

四大主题区神还原 秒入Pixar动画宇宙

旅程由Pixar互动体验区展开，现场可选择喜爱的角色制作专属电子圣诞贺卡，为节日留下独特纪念。其后更可穿过《怪兽公司》经典传送门为尖叫提取器充能；《反斗奇兵》展区还原玩具世界视角，胡迪、巴斯光年及三眼仔等你来打卡；压轴打卡位则是《冲天救兵》气球屋，电影感直接拉满，随手拍都超出片。