为庆祝Pixar Animation Studios成立40周年，「Pixar｜AIRSIDE圣诞奇趣之旅」正式登陆启德AIRSIDE。超过30个Pixar角色及经典电影场景散落商场不同角落，《怪兽公司》《反斗奇兵》《冲天救兵》等人气动画神还原登场，配合期间限定店、主题美食及互动体验，让粉丝沉浸式打卡Pixar宇宙。
四大主题区神还原 秒入Pixar动画宇宙
旅程由Pixar互动体验区展开，现场可选择喜爱的角色制作专属电子圣诞贺卡，为节日留下独特纪念。其后更可穿过《怪兽公司》经典传送门为尖叫提取器充能；《反斗奇兵》展区还原玩具世界视角，胡迪、巴斯光年及三眼仔等你来打卡；压轴打卡位则是《冲天救兵》气球屋，电影感直接拉满，随手拍都超出片。
超过400款限定周边 收藏党必逛期间限定店
除了打卡，Pixar粉丝记得预留时间扫货！现场集结逾400款主题周边及超过100款40周年限定商品，香港首发系列、niko and...联乘款及多款生活精品同步开卖。副场馆还有Disney Lorcana TCG专区及AI自拍体验，一边扫货、一边与Pixar角色同框打卡，轻松解锁专属纪念照。
圣诞游乐园登场 挑战小游戏赢限定礼品
6米高Pixar主题巨型圣诞树绝对是必拍地标。 12月中旬起开放的「Pixar圣诞游乐园」设有多款互动小游戏，挑战成功更有机会赢走限定Pixar礼品。逛完别急着离开，5楼及6楼空中花园还藏有《反斗车王》和《玩转脑朋友》主题打卡位，解锁隐藏版拍照角落。
高颜值主题美食开卖 从视觉到味觉都被治愈
逛街同时当然少不了填饱肚子！ AIRSIDE联同Relish推出多款Pixar限定餐饮，包括《怪兽公司》主题热狗、《玩转脑朋友》记忆球炸鸡、《反斗车王》和牛粒，以及外星人抹茶慕丝等造型甜品统统安排上，不少都是人气出片款。搭配热可可或香料热红酒，轻松拿捏冬日氛围感。
Pixar｜AIRSIDE圣诞奇趣之旅
日期：即日起至2027年1月3日
地点：AIRSIDE 2楼中庭、地下露天广场及空中花园