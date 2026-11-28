来香港玩，除了逛尖沙咀和中环，其实一过口岸就藏着超好逛、超好出片的宝藏人文路线！由香港特区政府发展局文物保育专员办事处主办的「2026古迹周游乐：穿越北都」正火热进行，一系列免费活动正等着家人们来参加！活动聚焦香港未来发展新引擎——北部都会区（北都），精选12处位于北都的法定古迹及已获评级的历史建筑，从数百年历史的岭南宗祠围村，到变身导盲犬学苑与生态研习中心的活化老建筑，带大家用一场高性价比的文化漫步，重新认识不一样的香港。

3大专题 从百年围村宗祠到老建筑「新生」 精选的12处古迹大多分布在元朗、天水围、上水、粉岭及新田一带，距离罗湖、落马洲（福田）及深圳湾口岸车程近，非常适合规划成一日深度游，官方贴心划分出3大专题： 专题1：宗族文化与新界传统风貌 一次串联居石侯公祠、味峰侯公祠、廖万石堂、应龙廖公家塾、大夫第、厦村邓氏宗祠等，以及两条超经典的徒步路线——香港首条文物径屏山文物径，必看聚星楼、邓氏宗祠、觐廷书室等；龙跃头文物径，包括松岭邓公祠、龙跃头天后宫、老围门楼及围墙。雕梁画栋的青砖黛瓦搭配古朴围村格局，随手一拍都是满满岭南古风大片！

大夫弟

专题2：活化再利用历史建筑 老建筑也能玩出新花样！三级历史建筑、前流浮山警署现已活化成「香港导盲犬学苑」；二级历史建筑何东夫人医局活化为「啬色园何东夫人医局．生态研习中心」；而旧屏山警署则成为「屏山邓族文物馆暨文物径访客中心」，既保留历史肌理，又充满当代温度。

专题3：百年树人．办学精神传承 焦点建筑为二级历史建筑前元朗公立中学，现为东华三院马振玉纪念中学（附设宿舍），平日作为校舍不对外开放，配合活动特别于11月28日上午举行信息日，有兴趣的游客可把握难得机会走进校园参观。

特别推荐：走进抗战记忆 感受「血浓于水」家国情怀 逛屏山文物径时，千万别错过活动特别推介的两处见证抗日战争历史的文物建筑——达德公所与清暑轩。抗战时期，达德公所曾借出作为慈幼院，收容从内地南下无家可归的儿童；清暑轩则曾充当中转站，为前往内地的同胞提供食宿。驻足这两座古建筑前，能直观感受香港与内地血脉相连、守望相助的历史温度。