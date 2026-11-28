每次见到宝宝，心里不适就会消散大半，真的是在线治愈所有精神内耗！难道他们是医生吗？原来果真是！各位「吉友」们注意啦，大家的最强心灵良药又又又再次登陆香港了！全球同步首发的全新主题「Chiikawa Clinic」已经空降香港旺角东MOKO新世纪广场的「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」二楼专门店，华丽变身成为期间限定的「Chiikawa Clinic主题区」。平日里被工作和生活压得喘不过气、精神内耗到极点的大家有救啦！

温馨的「诊所」搬进现实 小可爱们披上白大褂 这一次，小可爱将披上白大褂、戴上护士帽，名正言顺地为大家「把脉问诊」、疗愈心灵！期间限定的「Chiikawa Clinic主题区」，将整个店铺的设计都紧密围绕着可爱又温馨的「诊所」概念，店内随处可见化身成医生和护士的Chiikawa人气角色装饰，从极具仪式感的诊症室元素到充满巧思的处方笺细节，简直就是为粉丝量身定制的大型出片圣地！最让人惊喜的是香港站竟然与日本东京駅一番街同步在昨日正式开跑，国内和香港的粉丝完全不用苦等转运或忍痛花高价找代购，第一时间就能到现场把最新周边收入囊中！

特别提醒各位心急想去「挂号看病」的宝子们，开业初期将实施网上预约入场制，需通过Klook平台免费登记领取入场凭证！ 亲民定价港币$20起！从医生造型挂件到「痛包」，同步首发免找代购。至于周边方面，这次「Chiikawa Clinic」系列真是让人瞬间陷入选择困难症，首推必抢的绝对是粉丝们的心头好——「医生护士造型吊饰公仔」。一众角色换上了量身定制的迷你医生白大褂和护士服，手里还拿着听诊器、针筒等超萌医疗小道具，做工精致又软乎乎的，挂在包包上每天带出门，随时随地都能为你进行「心情急救」，同系列还推出了精致徽章和亚克力立牌，极具收藏价值。

除了毛绒和挂件之外，高颜值的生活实用好物也是这次的重头戏，包括柔软毛巾、卡套、文具套装以及超应景的诊所名牌，轻松把办公桌或书桌改造成治愈系小角落！适逢秋冬换季降温，系列还贴心带来了多款长袖卫衣、短袖T恤、外套和袜子，设计低调可爱又不失童趣，穿在身上既保暖又疗愈。各位「吉友」赶紧准备好钱包，一起相约旺角东MOKO「挂号」吧！