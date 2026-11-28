打卡张员瑛同款圣诞初雪！ 香港迪士尼「奇妙圣诞」保姆级攻略 从初雪玩到跨年倒数

每到岁末，香港的街头巷尾便早早换上璀璨的节日盛装，而最具仪式感的冬日打卡胜地，香港迪士尼乐园度假区绝对榜上有名。 2026年11月17日至2027年1月3日期间，香港迪士尼「A Disney Christmas」盛大回归，以漫天初雪与璀璨灯光揭开全城圣诞庆典的序幕。今个冬日，乐园惊喜不断，不仅有魔雪奇缘世界首度登场的冬日市集、全新日间城堡舞台表演「米奇与好友圣诞惊喜」，还有换上节日新装的迪士尼朋友、限定美食、周末「迪士尼圣诞音乐Live!」以及除夕跨年倒数派对。紧接圣诞之后，2027年1月5日起更会首度推出「小白暖心冬雪节」，让冬日童话一直延续至新一年。

魔雪奇缘世界首度推出冬日市集 在阿德尔邂逅浪漫初雪 今年圣诞，全球首个及最大型的《冰雪奇缘》主题园区——魔雪奇缘世界迎来了极具北欧风情的节日新玩法。园区首度推出充满阿德尔王国传统特色的「冬日市集」，木屋摊位摆满精致的圣诞挂饰、针织纪念品与节庆精品，游客还可以试试手气抽一颗「阿德尔雪球彩蛋」，解锁隐藏惊喜小礼物。逛累了不妨买一杯造型呆萌的小雪人热巧克力，搭配松软的圣诞小雪人包，在微凉冬风里暖胃又出片。

在阿德尔王国漫步，处处都能偶遇熟悉的角色。戴上全新圣诞帽的雪宝会在「小白圣诞相聚时刻」分享他最爱的圣诞趣事；艾莎女王则会施展冰雪魔法，让阿德尔上空飘起浪漫白雪；大家还能参与「基斯托夫的斯特惊喜」，或随着阿德尔圣诞合唱团的欢快旋律摇摆。更令人期待的是，2027年1月5日至3月24日，园区将首度举办「小白暖心冬雪节」，推出全新互动演出「小白笑说奇缘剧场」，让冬日快乐持续不打烊。

全新城堡日间大秀登场 与换装迪斯尼朋友贴贴合影 来到迪斯尼，当然不能错过与人气角色同框互动的机会。由2026年11月19日起，全新日间城堡舞台表演「米奇与好友圣诞惊喜」在奇妙梦想城堡前活力上演。米奇、米妮、史迪奇、高飞、布鲁托、钢牙奇奇与大鼻蒂蒂，以及安娜、艾莎、贝儿与王子齐聚舞台，带领初次体验圣诞传统的史迪奇载歌载舞，在漫天飘雪下共度温馨时刻。

园区内的迪斯尼朋友也纷纷换上节日限定新装，除了经典的圣诞米奇与圣诞高飞，达菲与好友也换上了全新主题服饰，小熊维尼与好友、胡迪、巴斯光年与翠丝等都在各自园区等待与游客拥抱合影。想带走独一无二的伴手礼，不妨到动画艺术教室参加「迪斯尼朋友画班见面会」，亲手学画节日造型的唐老鸭、高飞或布鲁托，画完还能与角色见面并获赠亲笔签名。夜幕降临后，美国小镇大街的「梦想成真圣诞树亮灯礼」准时开启，巨型圣诞树在歌声中绽放温暖光芒，配合全新无人机编队表演与轻柔飘雪，瞬间将浪漫氛围拉满。

颜值与美味并存的圣诞限定美食 把童话伴手礼打包带回家 小镇雪糕店推出圣诞树造型的「圣诞抹茶软雪糕泡芙」，广场饭店与户外小食亭则带来呆萌的「小白叉烧包」及「冬日小白窝夫」，搭配《玩具总动员》节日姜饼屋爆谷桶，绝对是边逛边拍的绝佳组合。想坐下来悠闲享用大餐，可选择阿德尔港畔餐厅的双人三层下午茶，或预订大冒险家餐厅连「迪斯尼星梦光影之旅」指定观赏专区的节日自助晚餐套票，看烟花无需人挤人。逛街血拼方面，乐园商店已上架拼布造型达菲与好友公仔、北欧风阿德尔服饰及香港迪斯尼独家节日造型史迪奇与小金等限定周边。

限定周末圣诞音乐会与除夕跨年派对 狂欢迎接2027 备受好评的「迪斯尼圣诞音乐Live!」将于12月5至6日在城堡舞台回归，除了米奇与圣诞高飞，红熊猫美美与伊莎贝拉更首次登台献唱，并由香港钢琴家涂毓麟联同香港儿童合唱团演绎经典乐章，配合烟火与城堡投影带来视听盛宴。而在12月31日除夕夜，美国小镇大街将化身为热闹的跨年派对现场，米奇与好友将联同无人机、绚丽烟火与倒数投影，陪大家一起欢呼迎接2027年！