赴港二次元朝圣必冲！ 《葬送的芙莉莲特展》登陆旺角 沉浸式重温第一季心动名场面

「如果是勇者欣梅尔的话，他一定会这么做的！」这句贯穿整部作品的灵魂台词，不知戳中了多少人的心房。如果大家也是人气动漫《葬送的芙莉莲》的忠实粉丝，这个冬天赴港旅游又有了一个绝对不能错过的打卡理由！2026年11月24日至2027年1月3日期间，获官方正式授权的《葬送的芙莉莲特展》香港站正式空降旺角。这场展览以动画第一季的核心剧情为主轴，不仅将多个泪点与笑点并存的经典画面实体化，还带来香港站独家场景、1:1还原主角团武器以及海量首发限定周边，让大家亲身踏上这场「冒险结束后」的奇幻旅程！

五大主题展区沉浸式还原 重温泪点与笑点并存的冒险名场面 《葬送的芙莉莲》之所以能成为神作，全靠其细腻温暖的叙事与对时间流逝的深刻描绘。本次香港站特别规划了五大主题展区，带领观众跟随精灵魔法使芙莉莲的脚步，重新走一遍这段为了「了解人类心意」而开启的旅程。 展览由「序章：冒险起点与半世纪流星」揭开帷幕，开场影片区的大屏幕播放着精选动画片段，重现勇者欣梅尔、僧侣海塔、战士艾泽与芙莉莲击败魔王后的约定。展区内精心布置了璀璨灯饰与光影特效，还原50年一遇、象征思念起点的浪漫「半世纪流星」，一踏入展厅瞬间让人梦回动画开篇的感动。

紧接着来到「第1章全新冒险的开始」，这里回顾了芙莉莲与弟子菲伦、战士休塔尔克相遇并结伴同行的点滴，现场更实体化还原了经典的「欣梅尔石像与苍月草」场景——满地绽放的蓝色苍月草花海包围着欣梅尔铜像，完美重现芙莉莲施展魔法纪念昔日战友的动人一幕，绝对是展场内最唯美的必拍机位。

如果大家偏爱热血高燃的战斗场面，「第2章葬送的芙莉莲」一定会让大家大呼过瘾。在光影与震撼声效交织的沉浸式空间里，展览气势磅礡地重现了芙莉莲与「断头台阿乌拉」及其不死军队正面交锋的名场面，让人近距离感受「葬送」之名背后的强大魔力与坚定信念。 转入「第3章僧侣与镜莲华」，画风随即变得温柔浪漫，展区不仅回顾了与赞因、克拉夫特等新伙伴相遇的旅途，更立体还原了欣梅尔单膝跪下、为芙莉莲戴上象征「永恒的爱」的「镜莲华」戒指场景，粉丝可以近距离欣赏这份跨越时光的深情瞬间。

而在「第4章一级魔法使测验」展区，观众将走进魔力满溢的测验会场，重温挑战「零落的王墓」的紧张篇章。更令人惊喜的是，现场还特别设置了动画里最出圈的搞笑名场面——「宝箱怪」打卡位！大家可以亲自上前体验一把被宝箱怪咬住、只露出一双腿的呆萌瞬间，拍出来的照片保证在朋友圈收获超高点赞。

香港站独家场景首秀 亲手挥舞三大主角实体化武器 除了五大核心展区外，本次香港站还为粉丝准备了多项专属惊喜。其中最不容错过的便是香港区独有场景「月下的芙莉莲」，在皎洁明月与深邃夜空的映衬下，悬浮于半空中的芙莉莲显得格外空灵神秘，极具视觉冲击力。此外，展场还特别将三大核心角色的武器真实还原，包括芙莉莲的手杖、费伦的手杖以及修塔尔克的战斧！粉丝可以亲手拿起这些做工精细的实体武器摆出帅气姿势合影，圆一场成为魔法使或战士的二次元梦想。

逛展之余，别忘了参与趣味十足的「踏上旅途魔法问答活动」。入场时每位观众都会领取一张魔法问答卡，只要在展区内一边探索一边完成5处关卡的任务，即可免费获赠限定明信片一张（全套共7款，每日随机派发）。看完展览当然少不了「吃谷」血拼环节！展览出口处设有期间限定店，不仅集结了各式精美的立牌、徽章、毛绒公仔及痛包等周边，本次香港站更将推出大量香港首发限定商品，无论是自留收藏还是带回去送给同好都非常合适。